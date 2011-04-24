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۴ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۹:۲۳

فروزنده :

میزان افزایش حقوق امسال کارمندان فعلا معلوم نیست

میزان افزایش حقوق امسال کارمندان فعلا معلوم نیست

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور میزان افزایش حقوق کارمندان دولت را منوط به تصویب لایحه بودجه 90 در مجلس دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، ‌لطف الله فروزنده درباره جزئیات افزایش حقوق کارمندان نیز افزود: پس از تصویب مجلس، قاعدتاً در آئین نامه و ضوابط اجرایی بودجه این میزان افزایش تعیین می‌شود که پس از تصویب ضوابط اجرایی بودجه این امر مشخص می شود.

وی تصریح کرد: تا آن زمان میزان افزایش حقوق کارمندان معلوم نیست، زیرا فعلاً در مجلس است و تابع نرخ تورم و مسائلی مانند اعتباراتی است که مجلس تصویب می کند.

فروزنده در ادامه با بیان اینکه دور کاری روش جدیدی است که مورد تایید همه موسسات علمی و مدیریتی است ، گفت: به زودی در گزارشی ، برنامه های دولت در زمینه اجرای دور کاری در سال جدید و عملکرد سال گذشته دستگاها در این زمینه را اعلام می‌کنیم.

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور با اعلام این خبر که امسال مسئله دورکاری را جدی‌تر دنبال می‌کنیم ، گفت: دورکاری یک روش جدیدی است که مورد تأیید همه موسسات علمی و پژوهشی و مدیریتی است.

وی همچنین درخصوص ساماندهی ساختمان‌های دولتی گفت: طبیعتاً برای ساماندهی ساختمان‌های دولتی باید از دورکاری استفاده کنیم. فروزنده افزود: ما 14 برنامه برای مسئله انتقال داشیم، که این 14 برنامه را به قوت و قدرت ادامه می‌دهیم و بزودی گزارشی در رابطه با عملکرد معاونت در سال 89، در رابطه با این 14 محور اعلام می‌کنیم.

کد مطلب 1295927

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