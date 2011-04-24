میزان افزایش حقوق امسال کارمندان فعلا معلوم نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، ‌لطف الله فروزنده درباره جزئیات افزایش حقوق کارمندان نیز افزود: پس از تصویب مجلس، قاعدتاً در آئین نامه و ضوابط اجرایی بودجه این میزان افزایش تعیین می‌شود که پس از تصویب ضوابط اجرایی بودجه این امر مشخص می شود.

وی تصریح کرد: تا آن زمان میزان افزایش حقوق کارمندان معلوم نیست، زیرا فعلاً در مجلس است و تابع نرخ تورم و مسائلی مانند اعتباراتی است که مجلس تصویب می کند.

فروزنده در ادامه با بیان اینکه دور کاری روش جدیدی است که مورد تایید همه موسسات علمی و مدیریتی است ، گفت: به زودی در گزارشی ، برنامه های دولت در زمینه اجرای دور کاری در سال جدید و عملکرد سال گذشته دستگاها در این زمینه را اعلام می‌کنیم.



معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور با اعلام این خبر که امسال مسئله دورکاری را جدی‌تر دنبال می‌کنیم ، گفت: دورکاری یک روش جدیدی است که مورد تأیید همه موسسات علمی و پژوهشی و مدیریتی است.

وی همچنین درخصوص ساماندهی ساختمان‌های دولتی گفت: طبیعتاً برای ساماندهی ساختمان‌های دولتی باید از دورکاری استفاده کنیم. فروزنده افزود: ما 14 برنامه برای مسئله انتقال داشیم، که این 14 برنامه را به قوت و قدرت ادامه می‌دهیم و بزودی گزارشی در رابطه با عملکرد معاونت در سال 89، در رابطه با این 14 محور اعلام می‌کنیم.