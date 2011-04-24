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۴ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۰:۰۰

نسل سراجی به مهر خبر داد:

ثبت‌نام آزمون زبان وزارت بهداشت ادامه دارد/ امکان ثبت‌نام تا تکمیل ظرفیت

ثبت‌نام آزمون زبان وزارت بهداشت ادامه دارد/ امکان ثبت‌نام تا تکمیل ظرفیت

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی با اشاره به برگزاری نهمین دوره آزمون زبان انگلیسی عمومی وزارت بهداشت MHLE گفت: ثبت نام در این آزمون تا زمان تکمیل ظرفیت ادامه دارد.

دکتر جبرائیل نسل سراجی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ثبت نام این آزمون به صورت اینترنتی و از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی www.sanjeshp.ir انجام و آزمون نیز در روز جمعه 6 خرداد برگزار می شود.

وی خاطرنشان کرد: تاکنون بیش از 1200 داوطلب، ثبت نام کرده و در صورت تکمیل ظرفیت، ثبت نام داوطلبان متوقف خواهد شد در صورت ثبت نام 1500 نفر آزمون در یک نوبت و در صورت ثبت نام 3 هزار نفر، آزمون در دو نوبت برگزار می شود.

نسل سراجی اظهار داشت: داوطلبان باید علاوه بر فیش واریزی سایر مدارک را به صورت اینترنتی ارسال کنند عدم ارسال مدارک به منزله انصراف از شرکت در آزمون است. داوطلبانی که اقدام به ثبت نام الکترونیکی کرده و کد رهگیری دریافت می کنند بدون ارسال مدارک نمی توانند در آزمون شرکت کنند.

وی با اشاره به شرایط شرکت در آزمون یادآور شد: کارت ورود به جلسه آزمون در روزهای 2 تا 5 خردادماه از طریق سایت مرکز سنجش قابل دریافت بوده و برای ورود به جلسه آزمون، همراه داشتن کارت ورود به جلسه، اصل کارت ملی و اصل فیش بانکی الزامی است و همراه نداشتن هریک از این مدارک، موجب محرومیت از ورود به جلسه و شرکت در آزمون می شود.

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی گفت: آزمون در روز 6 خرداد برگزار می شود و کارنامه اینترنتی از روز چهارشنبه 11 خرداد از طریق سایت سنجش قابل دریافت است. 

کد مطلب 1295966

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