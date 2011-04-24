شورای اسلامی باید تکیه گاه و مورد اعتماد مردم باشد

به گزارش خبرگزاری مهر از اصفهان، غلامرضا شیران در جلسه شورای اسلامی شهر در بیان دیدگاه های خود پیرامون شوراهای شهر دارابودن دموکراسی اسلامی، مردم سالاری دینی و رای مردم برای مشارکت آنها در امور شهری را منجر به برپایی شوراها دانست و افزود: مردم سعی کرده اند بهترینها و موثق ترین افراد را ازمیان دیگران انتخاب کنند تا در طرح های عمرانی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی مدافع حقوق آنها باشند.

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان اضافه کرد: مشارکت دادن مردم در کار‌ها، امری خدا‌پسندانه و اقدامی هوشمندانه و مردمی در راستای خدمت به مردم است.

وی تاکید کرد: اعضای شورا برای رفاه مردم و انجام وظایف خود وارد این چرخه شده‌اند و دفاع از حقوق آنها با لطف خداوند و اعتماد مردم، میسر می‌شود.

شیران خاطر نشان کرد: مردم با این تصور به اعضای شورا رأی داده‌اند تا با‌اعتماد‌ترین، بهترین و دانا‌ترین افراد برای انجام امور مربوط به شهرداری اقدام کنند لذا اعضای این پارلمان باید نفع مردم و دفاع از حقوق آنها را از الویت‌های کاری خود قرار بدهند.

وی با بیان اینکه مردم با رأی دادن به اعضای شورا آنها را به عنوان نماینده خود انتخاب کرده اند تا مشکلات موجود را برطرف کنند و نه فقط نماینده افراد خاص در جامعه باشند، تصریح کرد: اعضای شورا باید با محدودیت‌های جدید، در مسائل مربوط به شهرداری باید همواره به نفع مردم عمل و از حقوق آنها دفاع کنند.

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان تاکید کرد: مردم به ما رأی نداده‌اند که نماینده آنها در شهرداری باشیم و اعضای شورا باید برای خدمت‌رسانی بهتر به مردم تلاش کنند و این از موضوعاتی است که باید در مجلس شورای اسلامی مطرح شود.

وی با اشاره به اینکه پیگیری، نظارت و بهبود بخشیدن به امور شهری از مطالبات مردم بوده و اعضای شورا باید خواسته‌های مردم را به صورت جدی دنبال کنند، اظهار داشت: مردم هر‌گونه عقب‌افتادگی، پیشرفت، پس‌رفت، نکات مثبت و منفی، هر طرح خوب یا بد و یا برخورد زشت و نا‌شایستی را در سطح شهر و در امورشهری از چشم اعضای شورای شهر می‌بینند.

شیران تاکید کرد: شورای اسلامی شهر باید به اهمیت مشورت، هم‌فکری کردن و ایجاد فضای مناسب برای انجام کار‌ها توجه و در راستای خدمت‌رسانی بهتر و کارا‌تر از نقطه‌نظرات، علوم و نیات تجربی، تخصصی و علمی هر یک از اعضای شورای اسلامی شهر استفاده کند.

شورای اسلامی شهر یک مجموعه سیاسی نیست

وی با بیان اینکه شورا یک مجموعه کاملا خدماتی و خدمت‌رسان است و یک مجموعه سیاسی نیست و برای رفاه مردم و دفاع از حقوق آنها تلاش می‌کند، تصریح کرد: باید از هر‌گونه گروه‌گرایی و تفکر‌گرایی اعضای شورا که در نادیده گرفتن حقوق مردم موثر است، جلوگیری شود.

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان یادآور شد: اگر شورا یک مجموعه سیاسی باشد، بازتاب عملکرد شورا را کاهش می‌دهد و شورا‌های شهر برای اضافه کردن به دموکراسی به میدان نیامده‌اند.

وی ادامه داد: اعضا شورای شهر برای افزایش مشکلات موجود نیامده‌اند و ما نیامده‌ایم افراد بی‌عرضه، نا‌توان و بی‌سوادی را برای انجام کار‌های مدیریتی و شهری به کار گیریم.

شیران خاطرنشان کرد: ما برای ایجاد امپراطوری و حکومت برای خود نیامده‌ایم و آمده‌ایم از کارایی خود به نفع مردم و جامعه استفاده کنیم.

وی تاکید کرد: ما نیامده‌ایم با تمسک به انجام کار‌های ظاهری مالک شهر شویم و اعضای شورا که سالها در راه خدمت‌رسانی به مردم تلاش می‌کنند باید کار‌ها را به صورت جدی‌تر و بهتر دنبال کنند.

دبیر‌خانه شورا باید از رأی تمام اعضای شورا استفاده کند

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه دبیر‌خانه شورا باید از رأی تمام اعضای شورا استفاده کند، گفت: اگر از رأی تمام اعضای شورا استفاده نشود، حقوق مردم نا‌دیده گرفته می‌شود.

وی تاکید کرد: جلسات شورای شهر باید به صورت زنده برای مردم پخش شود و زمانی که سوالی از شهرداری پرسیده می‌شود، شهرداری باید جواب بدهد.