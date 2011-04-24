به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه بررسی طرح قانون الحاق یک تبصره به بند 15 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدی آن را در دستور کار داشتند که با 126 رای موافق با کلیات آن موافقت کردند.

نمایندگان مجلس در بررسی جزئیات این طرح بر اساس ماده واحده آن یک تبصره به این ماده واحده اضافه کردند که بر اساس آن به بند 15 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 و اصلاحات بعدی آن الحاق می شود .

طبق این تبصره وزارت کشور مکلف است حداکثر ظرف 2 ماه پس از دریافت مفاد اساسنامه موسسات و شرکت های وابسته به شهرداری نظر نهایی خود را اعلام کند.

در صورت عدم اعلام نظر ظرف مهلت مذکور، اساسنامه مصوب شورای شهر لازم الاجرا است.