گمرکات قم رتبه اول ترخیص خودرو در کشور را کسب کرد

مدیر کل گمرکات استان قم در گفتگو با خبرنگار مهر در قم از کسب رتبه اول ترخیص خودرو در سال 89 گمرکات استان در بین کلیه گمرکات کشور خبر داد و افزود: اداره کل گمرکات استان طی نامه ای مورخ 27 فروردین ماه امسال از سوی اداره کل آمار و فن آوری اطلاعات گمرک جمهوری اسلامی ایران توانست این رتبه را کسب نماید.



احمد ذاکری تصریح کرد: اداره کل گمرکات استان با ترخیص تعداد 21 هزار و 850 دستگاه خودرو به ارزش 368 میلیون دلار در سال گذشته، توانست این رتبه را به دست آورد.



رشد 20 درصدی ترخیص خودرو در گمرک سلفچگان



وی با بیان این که این تعداد دستگاه خودور از گمرک سلفچگان ترخیص گردیده است، خاطر نشان کرد: در سال گذشته میزان ترخیص خودرو در این کمرگ نسبت به سال قبل از آن از لحاظ تعداد 20درصد رشد داشته است.



ذاکری همچنین از میزان رشد درآمد کل گمرکات استان در سال گذشته نسبت به سال 88 خبر داد و گفت: در سال 89 در آمد کل گمرکات استان قم به 5 هزارو 189میلیارد ریال رسیده که نسبت به مدت مشابه 142 درصد رشد داشته است.



وی در ادامه با اشاره به رشد صادرات فرش دستباف از گمرک استان در سال گذشته نسبت به سال قبل از آن، بیان داشت: صادرات این بخش از لحاظ وزن 58 درصد و از لحاظ ارزش 131 درصد رشد داشته است، همچنین میزان کل صادرات در همین بازه زمانی از لحاظ ارزش17 و از لحاظ وزن 24 درصد رشد را نشان می دهد.

