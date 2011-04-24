فرهاد حمزه لویی به خبرنگار مهر در اهواز گفت: تجهیزات پزشکی به عنوان یکی از پایه های اصلی بخش درمان در تشخیص و درمان بیماریها نقش مهمی دارند به گونه ای که عملکرد صحیح تجهیزات پزشکی از مهمترین مواردی است که در یک واحد درمانی مورد توجه است در نتیجه کنترل کیفیت و کالیبراسیون تجهیزات بسیار اهمیت دارد.

وی افزود: کالیبراسیون به معنی مقایسه عملکرد یک دستگاه با نمونه استاندارد آن است و با انجام این کار میزان خطای دستگاه مشخص می شود و در بسیاری از فرآیندهای بیمارستانی از تجهیزات و دستگاه های مختلف استفاده می‌شود و برای پیشگیری از بروز خطا، کنترل کیفی تجهیزات ضروری است.



حمزه لویی تصریح کرد: کاهش هزینه‌ تعمیرات، افزایش عمر تجهیزات پزشکی، کاهش مواد، قطعات و ملزومات مصرفی و پیشگیری از مراجعه متعدد بیماران به مراکز درمانی برای کسب اطمینان از صحت آزمایشها از مهمترین اهداف اجرای طرح کنترل کیفی تجهیزات پزشکی است.



مسئول واحد تجهیزات پزشکی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز خاطرنشان کرد: این طرح با یک میلیارد و 800 میلیون ریال اعتبار آغاز شده و پس از اجرای آن در هشت بیمارستان دانشگاهی موجود در اهواز، در مدت یک ماه تجهیزات بیمارستان های دانشگاهی دیگر شهرهای استان هم کنترل می شوند.