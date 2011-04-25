سواریهای شخصی معضل حمل و نقل در هرمزگان/ لزوم برخورد جدی

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، فعالیت غیر مجاز سواریهای مسافرکش شخصی در بخش حمل و نقل برون شهری و افزایش مخاطرات جاده ای و تعیین قیمتهای متفاوت توسط آنها موجب شد تا دستگاههای ذیربط طبق دستور مقام قضائی برخورد قاطع با متخلفین را در دستور کار خود قرار دهند.

جهت اتقای ایمنی سفر و پوشش حمل و نقل مسافر استان از طریق ناوگان عمومی، جلسه ای با حضور نمایندگان کلیه دستگاههای اجرایی ذیربط در محل اداره کل حمل ونقل و پایانه های استان هرمزگان تشکیل شد.

بهرام بهرامی نیا مدیرکل حمل ونقل و پایانه های استان طی این جلسه ضمن بیان برخی از اقدامات و پیگیریهای به عمل آمده طی سالهای اخیر در خصوص برخورد و اعمال محدودیت فعالیت سواریهای شخصی در محورهای مواصلاتی استان گفت: افزایش روز افزون تعداد خودروهای مسافرکش شخصی در محورهای مواصلاتی استان هرمزگان از عوامل اصلی افزایش مخاطرات جاده ای بوده، که علاوه بر ایجاد صحنه های دلخراش تصادف هزینه ها گزاف مادی و معنوی بر جامعه تحمیل کرده است.

وی ضمن اشاره به جذب اعتبارات لازم در خصوص طرح ساماندهی حمل ونقل برون شهری استان طی سالهای اخیر اظهار داشت: با جذب اعتبارات لازم و واگذاری ناوگان عمومی در تمامی محورهای برونشهری استان، ناوگان عمومی سیار جهت انجام خدمات رسانی وجود دارد و آمادگی لازم نیز جهت واگذاری خودروهای عمومی در سایر مسیرهای مورد نیاز موجود می باشد.

بهرامی نیا با تاکید بر اهمیت ارتقای ایمنی حمل ونقل جاده ای، بالا بردن سطح فرهنگ ایمنی و ترافیک رانندگان، رعایت قوانین و مقررات نظارت، نصب دوربینهای کنترل سرعت ثابت در محورهای مواصلاتی استان و کنترل پلیس راه بر ترددهای جاده ای را از جمله عوامل مهم در کاهش تصادفا ت جاده ای دانست.

سرهنگ دهقانی دبیر محترم شورای هماهنگی ترافیک استان نیز ضمن تاکید بر لزوم همکاری و تعامل تمامی دستگاهها اجرایی در این خصوص گفت: به منظور برخورد با سواریهای مسافرکش شخصی باید از مبدأ توسط پلیس راهور و در طول مسیر توسط پلیس راه بصورت مستمر کنترل صورت گیرد و طبق دستور مقام قضایی در این خصوص عملا امکان اعمال برخورد قاطع و مؤثر مبنی بر جلوگیری و توقف خودروهای مذکور نیز وجود دارد.

سرهنگ مجید مجیدزاده رئیس پلیس راه استان نیز به تشریح برنامه های عملیاتی پلیس راه در خصوص اجرای طرح برخورد با خودروهای مسافرکش شخصی در طول محورهای مواصلاتی استان پرداخت و علاوه بر همکاری مستمر دستگاهها ذیربط بر لزوم همکاری انجمنهای صنفی و مدیران شرکتهای مسافری تاکید کرد.

سرهنگ فهیمی نماینده پلیس راهور استان نیز ضمن پیشنهاد از ناوگان عمومی، درخصوص برخورد با متخلفان و هرگونه همکاری از سوی پلیس راهور استان جهت اعمال برخورد قانونی در محلهای ایستگاههای سوار اعلام آمادگی کرد.

مسئولان انجمن های صنفی و مدیران عامل شرکتهای مسافربری نیز به طرح مسائل و مشکلات موجود ناشی از فعالیت سواری های شخصی پرداختند.

اعمال برخودهای کارآمد و مؤثر با متخلفان طبق دستور مقامات قضائی در مسیر های برونشهری ، گسترش و توسعه ناوگان عمومی مورد تاکید قرار گرفت.