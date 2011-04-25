به گزارش خبرنگار مهر، سال گذشته در چنین ایامی شرکت تامین تله کام وابسته به شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی – شستا- پس از کش و قوس های فراوان موفق شد پروانه فعالیت اپراتور سوم موبایل ایران را از آن خود کند که طبق پروانه صادر شده این اپراتور باید تا 9 ماه پس از دریافت مجوز شبکه خود را راه اندازی و سیم کارت وارد بازار کند. براین اساس و طبق اعلام مسئولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات این اپراتور باید اوایل خردادماه 90 این سیم کارتها را وارد بازار کند.

مسئولان اپراتور سوم در ابتدا وعده داده بودند که سیمکارتهای نسل سومی را زودتر از موعد مقرر و در دهه فجر 89 به بازار وارد کنند که این وعده محقق نشد و به گفته مسئولان تنها این شبکه به صورت آزمایشی در این تاریخ تست شد.



همکاری تامین تله کام با دو وندور چینی و یک مشاور فرانسوی





شاهین آرپناهی مدیرکل برند و ارتباطات تامین تلکام در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح آخرین وضعیت اپراتور سوم موبایل و اقدامات در حال انجام برای واگذاری این سیمکارت ها گفت: مهمترین موضوع در بحث اپراتوری موبایل مربوط به تجهیز شبکه است که در این راستا تامین تله کام با دو وندور چینی "هوواوی" و "ZTE " کار خود را آغاز کرده و هم اکنون نیز با این وندور کار می کند. در همین حال همچنان با مشاور فرانسوی این پروژه در حال همکاری است که البته باید گفت شرکت فرانسوی "سفره کام" تنها به عنوان مشاور با تامین تله کام همکاری دارد و دستی در اجرا نخواهد داشت.



وی با تاکید بر پوشش مناسب و سطح رضایتمندی شبکه موبایل نسل سوم در تهران اظهار داشت: پوشش خوبی در تهران داریم . در واقع تستی که در 22 بهمن انجام شد نشان داد که پوشش فضای آزاد – OUT DOOR – زیادی در اکثر مناطق تهران داریم اما پوشش ساختمان ها و فضاهای بسته هنوز کامل نشده است.



به تعهدات متقابل پروانه ای عمل می کنیم





آرپناهی در پاسخ به این سوال که آیا تامین تله کام می تواند طبق پروانه اوایل خردادماه سیمکارت های خود را به بازار عرضه کند اظهارداشت: پروانه مجموعه ای از شرایط و تعهدات متقابل است که طبیعتا توقع این است که به تعهدات پروانه ای مان در چارچوب اختیارات مان عمل کنیم براین اساس حتی المقدور بیشترین تلاش خود را بکار می بندیم تا وظایفمان طبق پروانه محقق شود. اما ممکن است مشکلات و کاستی هایی در تعامل متقابل با سازمانها و مجموعه هایی که به نوعی در این پروژه دخیل هستند دیده شود که این تحت کنترل ما نیست و طبیعتا باید مدنظر قرار گیرد. با این حال سعی می کنیم به تعهداتمان طبق پروانه عمل کنیم.



وی با تاکید بر اینکه تعهدات متقابلی در پروانه فعالیت اپراتور سوم لحاظ شده است در مورد وعده های برخی مسئولان این اپراتور برای عرضه سیم کارت در سال 89 به مهر گفت: وقتی قرار است کاری شروع شود خوشبینانه ترین حالت ممکن مبنا قرار می گیرد و توقع نیز این است که همه مقدمات فراهم شود اما در برخی مواقع به مشکلاتی برخورد می کنیم که زمان فرایند را افزایش می دهد.



عرضه سیمکارت در بدبینانه ترین حالت ممکن





مدیرکل برند و ارتباطات تامین تلکام در پاسخ به این سوال که بالاخره عرضه سیمکارت های نسل سوم در بدبینانه ترین حالت ممکن چه زمانی خواهد بود گفـت: در چارچوب پروانه ممکن است بحث هایی وجود داشته باشد اما نهایتا هر آنچه که حکم شود سعی می کنیم به آن پایبند باشیم.



وی در پاسخ به این سوال که با این وجود برای یک ماه آینده هنوز مطمئن نیستید که بتوانید این سیم کارتها را وارد بازار کنید یا خیر به مهر گفت: پروانه برای شروع تنها سطحی از سرویس را طلب کرده و در آن قید شده که چه سطحی در فاز اول ارائه شود. براین اساس حداکثر تعامل را با دستگاههای مربوطه داشته تا بتوانیم تعهدات پروانه را عملیاتی کرده و به حداقل های آن پایبند باشیم. این به این معنی است که تا یک ماه آینده در حد بسیار زیاد و با بهترین کیفیت و بهترین سطح ممکن است نتوانیم سیمکارت عرضه کنیم.



آرپناهی در مورد پشتیبانی سیمکارتهای اپراتور سوم از نسل سوم نیز گفت: شبکه ای که ما نصب و راه اندازی می کنیم نسل سوم – 3G – است که نسل دوم را هم پشتیبانی می کند و از آنجایی که اساسا طراحی شبکه از ابتدا نسل سوم است خدماتی که روی آن تعریف هم می شود نسل سوم خواهد بود. براین اساس اپراتور سوم مطمئنا با خدمات نسل دوم موبایل نخواهد آمد و سرویس های نسل سوم را ارائه خواهد داد.

تلفن تصویری و اینترنت پرسرعت روی موبایل نسل سوم





وی در مورد مجوز ارائه اینترنت پرسرعت روی موبایل که از جمله سرویس های مهم این سیمکارتها خواهد بود نیز گفت: مهمترین مجوزی که ما داریم پروانه است و طبق این پروانه می توانیم سرویس های مهمی را روی این شبکه به کاربران عرضه کنیم .



آرپناهی با اشاره به اتفاقی که در کشور برای سرویس MMS افتاد و نبود آیین نامه مشخص منجر به وقفه دو ساله در ارائه آن شد، گفت: MMS برای اولین بار بود که در کشور اتفاق می افتاد و به همین دلیل مسئولان با معضلات آن بعد از ارائه آن مواجه و مجبور به تدوین آیین نامه شدند. هم اکنون در بحث 3G نیز قرار است پدیده هایی مانند تماس تصویری، اینترنت پرسرعت، خدمات ارزش افزوده نسل سوم و موبایل بانکینگ بر بستر 3G عرضه شود که تا به حال در کشور تجربه نشده است. براین اساس این سرویس ها باید عرضه شود و با فناوری های آن باید مواجه شویم تا حساسیت آن را درک کنیم. اما تا به امروز که مشکلی در این زمینه وجود نداشته است.



وی با بیان اینکه اپراتور سوم هرکجا که لازم باشد از هر نهادی مجوز دریافت خواهد کرد ادامه داد: یکی از ملحقات پروانه اپراتور سوم پیوست فرهنگی است که در حال حاضر نیز روی این موضوع کار می شود که نهایتا باید تایید شده و سرویس هایی در این زمینه در آینده ارائه خواهد شد.



فضای فرکانسی در موعد مقرر در اختیار قرار نگرفت





این مقام مسئول در شرکت تامین تله کام در مورد مشکلات اشغال فضای فرکانسی کشور گفت: تعهدات فضای فرکانسی در زمان خود انجام نشد و هنوز هم نسبت به آنچه که در نهایت باید انجام شود محدودیتهایی وجود دارد. البته این به معنای کوتاهی طرف خاصی نیست و محدودیت های واقعی وجود دارد.



وی ادامه داد: بسیاری از ظرفیت هایی که قرار بود به تامین تله کام داده شود با محدودیتهای جدی مواجه شده به همین دلیل مقدماتی که باید در اختیار ما قرار می گرفت در زمان خودش قرار نگرفت و مستندات آن موجود است.



آرپناهی همچنین تاکید کرد که تامین تله کام شرکتی 100 درصد ایرانی است و کاملا متعلق به شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی – شستا - است و تا به امروز تمام سهامش متعلق به این مجموعه بوده و سرمایه گذار خارجی ندارد.



وی با بیان اینکه زمانی در این پروژه بحث ورود تکنولوژی جدید مطرح بود تصریح کرد: اما تامین تله کام یک تجربه کاملا ایرانی در حوزه تصب و راه اندازی یک شبکه موبایل بدون استفاده از توان خارجی است و برنامه ای هم برای واگذاری سهام و شریک خارجی ندارد.



دسترسی به اینترنتی با سرعت 512 کیلوبیتی روی موبایل





آرپناهی در مورد اینترنتی که قرار است روی سیمکارتهای نسل سوم ارائه شود به مهر گفت: یکی از ویژگیهای نسل سوم موبایل این است که از پهنای باند بیشتری در مقایسه با نسل دوم برخوردار است لذا امکان ارائه اینترنت پرسرعت و خدمات مبتنی بر آن روی این سیمکارتها وجود دارد. ما به لحاظ فنی توان ارائه اینترنت با سرعت دو مگابیت بر ثانیه را داریم اما این مربوط به بحث مجوزهای آن می شود که بستگی به مسائلی دارد که ما با آن مواجه می شویم.



وی ادامه داد: قانون می گوید مصرف کننده خانگی برای سرعت اینترنت محدودیت 128 کیلوبیت بر ثانیه دارد اما تعریفی از این نشده که مصرف کننده موبایل هم کاربر خانگی خواهد بود یا خیر. براین اساس امیدواریم در صورتیکه که به مشکلی برخورد نکردیم اینترنت پرسرعت را با سرعت حداقل 512 کیلوبیت در اختیار مصرف کنندگان قرار دهیم.



سیم کارتهای نسل سوم با کدهای 0921 و 0920





مدیرکل برند و ارتباطات تامین تلکام با بیان اینکه ترجیح می دهیم سیمکارتهای نسل سوم با دو کد 0920 و 0921 وارد بازار شود خاطرنشان کرد: براساس بیزینس پلن اولیه تدارک 5 میلیون سیم کارت را در فاز اول برای هدفگذاری فاز کوتاه مدت فروش در نظر گرفته ایم. همچنین سیمکارتهای اپراتور سوم در دو نوع دائمی و اعتباری عرضه می شود که مبلغ 120 هزار تومان سقف پروانه برای فروش سیمکارتهای دائمی است و به طور قطع مبلغ اصلی سیمکارت طبق استراتژی بازاریابی تعیین می شود و با این قیمت متفاوت خواهد بود.



وی با بیان اینکه اتصال متقابل این سیمکارتها در زمان ورود به بازار با شبکه های دیگر اپراتورهای مخابراتی کشور برقرار است در مورد تعرفه مکالمات و سرویس های این سیمکارتها نیز به مهر گفت: کلیات تعرفه ها مشخص شده است اما جزییات آن هنوز مشخص نیست و طبق زمان بندی مشخص با ارائه هر سرویس این تعرفه ها پیشنهاد و به تایید سازمان تنظیم مقررات می رسد.



آرپناهی در مورد مذاکره با شرکتهای تولید کننده گوشی برای عرضه همزمان گوشی و سیمکارت نیز گفت: مذاکرات خیلی زیادی با شرکتهای متعدد انجام شده که در مجموعه آنها شرکتهای تولیدکننده گوشی هم بودند اما یکی از مباحثی که نهایتا به جمع بندی آن خواهیم رسید این است که همزمان بتوانیم برنامه های بازاریابی مشترک با تولیدکنندگان گوشی داشته باشیم اما هنوز چیز مدون و مصوبی در برنامه نداریم.



وی اظهار امیدواری کرد که اولین فرصت سیمکارتهای نسل سومی وارد بازار شود اما در مورد زمان آن چیزی نگفت.