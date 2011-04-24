افزایش تولید نفت از میدان مشترک با عمان

احمد قلعه‌بانی در گفتگو با مهر با بیان اینکه در حال حاضر شر کت ملی نفت ایران در حال تدوین یک برنامه جامع تزریق گاز و تولید صیانتی از میادین نفتی است، گفت: تا 6 ماه آینده، حجم تزریق گاز به میدان نفتی آغاجاری به 50 میلیون مترمکعب در روز افزایش می‌یابد.

معاون وزیر نفت با تاکید بر اینکه هم‌اکنون حجم تزریق گاز در بزرگترین طرح تزریق گاز کشور به میدان نفتی آغاجاری، روزانه حدود 20 میلیون مترمکعب است، تصریح کرد: پیش‌بینی می‌شود تا سه ماه آینده، حجم تزریق گاز طبیعی به روزانه 30 میلیون مترمکعب افزایش یابد.

وی در خصوص برنامه‌های شرکت ملی نفت ایران در سال 90 گفت: افزایش تولید میدان مشترک نفتی هنگام به 30 هزار بشکه، تکمیل پروژه‌های در دست اجرا و راه‌اندازی پروژه‌های جدید، تولید و توسعه میادین نفتی و جذب بخشی از مجموع سرمایه‌گذاری 150میلیون دلاری طبق قانون برنامه پنجم، از جمله برنامه‌های تدوین شده در سال جاری است.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با ابراز امیدواری از تولید زودهنگام فازهای پارس‌جنوبی تاکید کرد: انعقاد قرارداد 10 فاز پارس‌جنوبی با پیمانکاران داخلی در سال گذشته و جذب سرمایه 10.7 میلیارد دلاری در بخش فازهای قدیم و جدید در سال گذشته بی‌سابقه بوده است.

این عضو ستاد تدابیر ویژه اقتصادی وزارت نفت با بیان اینکه در سالجاری بین 13 تا 15 میلیارد دلار برای توسعه فازهای پارس‌جنوبی سرمایه‌گذاری خواهد شد، تاکید کرد: می‌توان با استفاده از منابع داخلی شرکت ملی نفت، بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری و همچنین اوراق مشارکت، جذب سرمایه‌گذاری داشته باشیم تا بتوانیم در مدت 35 ماه تمامی پروژه‌های پارس‌جنوبی را به اتمام برسانیم.