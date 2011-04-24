بهره برداری بیش از حد و خشکسالی به جان منابع آب زیرزمینی فارس

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، استان فارس به واسطه توانمندیهایی که در حوزه هایی مانند کشاورزی دارد همواره به عنوان یکی از قطبهای مهم کشاورزی کشور ایفای نقش کرده است.

در آن زمان که فارس در حوزه آب و هوایی در ترسالی به سر می برد شاید کمتر بهره برداری بیش از حد از منابع آبی زیرزمینی محسوس بود اما زمانی که خشکسالی نیز به وقوع پیوست این بهره برداری بیش از حد که بعضا با بهره برداری غیر مجاز نیز رو به رو بود بیشتر نمود پپدا کرد.

اکنون برخی از دشتهای استان فارس در پی وقوع خشکسالی و بهره برداری از آب آن مناطق که در گذشته به صورت بی رویه انجام می گرفت در شرایط نامناسب و اضطراری قرار دارند و بدین ترتیب می توان خشکسالی و بهره برداری بیش از حد را به عنوان دو معضل اساسی دانست که به جان سفره های آب زیرزمینی استان فارس افتاده است.

معاون حفاظت و بهره برداری سازمان آب منطقه ای استان فارس در این رابطه به خبرنگار مهر در شیراز گفت: بررسیهای کیفی بر روی سفره های آب زیرزمینی استان فارس از 20 سال قبل آغاز شده و ضمن ادامه مطالعه هر ساله بر دامنه آن نیز افزوده می شود به طوریکه در حال حاضر مطالعات کیفیت آبهای زیرزمینی بر روی 66 دشت استان به صورت منظم انجام می شود.

علی نسیمی افزود: بر این اساس تلاش داریم که بحث مطالعات کیفیت منابع آبهای زیرزمینی را در 180 دشت استان فارس انجام دهیم.

وی ادامه داد: بر اساس شبکه بندی انتخابی هم اکنون دریکسال طی دو نوبت یکی در فصل تر(اردیبهشت) و فصل خشک (آبان ماه ) از تعداد 942 حلقه چاه انتخابی نمونه برداری می شود و نتایج آنالیز شیمیایی به صورت کوموگراف یا نمودار شیمیایی رسم شده که نشانگر تغییرات کیفی آب سفره هاست.

معاون حفاظت و بهره برداری آب منطقه ای استان فارس اظهار داشت: دراین راستا بر مبنای آخرین بررسی انجام شده در سال گذشته که بر روی 66 دشت استان انجام شد مشخص گردید که روند افزایش میزان املاح که منجر به شوری آب سفره ها می شود در 52 دشت استان مشاهده شده است.

نسیمی افزود: دشت خرامه با افزایش میزان هدایت الکتریکی آب سفره به میزان سه هزار و 100 میکرو زیمنس بر سانتی متر طی مدت شش سال گذشته بدترین وضعیت را در استان داشته است.

وی در خصوص وضعیت دیگر دشتهای استان نیز بیان کرد: در مجموع سفره های حوزه خاوری و جنوبی استان فارس نسبت به سایر مناطق وضعیت نامساعد تری دارد که می توان به دشتهای خسویه، قیرو کارزین، نی ریز، شیب کوه و لامرد اشاره کرد.

معاون حفاظت و بهره برداری آب منطقه ای استان فارس با بیان علل شوری آب در این مناطق افزود: در مرحله نخست خشکسالی و در مرحله بعد نیز بهره برداری بی رویه از سفره های آب زیرزمینی استان فارس منجر به بروز این مورد شده است.

برداشتهای بی رویه آخرین رمق سفره ها را کشید

یک کارشناس محیط زیست نیز در گفتگو با خبرنگار مهر در شیراز با بیان اینکه مناطق جنوب استان در این خصوص با مشکل بیشتری رو به رو هستند، بیان کرد: وجود گنبدهای نمکی و بهره برداری بی رویه در این مناطق سبب شده زمانی که سطح آبهای شیرین کاهش می یابد آبهای شور و سفره های آبهای شور در آبهای شیرین نفوذ کرده و چاه ها و سطح آبها شور شود.

علمدار علمداری گفت: بهره برداری بی رویه، خشک شدن باغات ناشی از شور شدن آب در برخی از مناطق نشان دهنده این است که فارس در این حوزه دچار بحران بوده و باید با تدابیر لازم در بحث بهره برداری بی رویه وارد شد تا از ادامه این روند جلوگیری شود.

وی ادامه داد: نزدیک به دو دهه است که بیش از اینکه از طریق باران آب وارد سفره های آب زیرزمینی شود، برداشت صورت می گیرد و این امر در بسیاری از نقاط باعث شور شدن چاه ها و یا خشک شدن آنها شده است.

این کارشناس محیط زیست با بیان اینکه برداشتهای بی رویه آخرین رمق سفره ها را کشیده، افزود: زمانی که چاه ها شور می شوند نشان دهنده این است که وضعیت بحرانی است و هم اکنون در تعدادی از دشتهای استان به ویژه در جنوب چاه ها شور شده اند.