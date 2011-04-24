متقاضیان دومین فراخوان جذب هیئت علمی به دانشگاهها معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاههایی نیز که در فراخوان سراسری جذب هیئت علمی در بهمن ماه اعلام نیاز خود را بر روی سایت مرکز جذب اعضای هیئت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بارگذاری کرده اند می توانند با شناسه کاربری و رمز عبور خود در صفحه ویژه دانشگاهها لیست مربوط به خود را دریافت کنند.

متقاضیان شرکت کننده در این فراخوان سراسری در صفحه مخصوص خود می توانند وضعیت معرفی‌شان به دانشگاهها را پیگیری کنند.

به گزارش مهر، در فراخوان سراسری بهمن ماه جذب هیئت علمی تنها متقاضیانی معرفی شده اند که تصویر مدرک دکتری تخصصی خود یا ترجمه آن را به مرکز جذب هیئت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارسال کرده اند.

دانشگاهها مسئولیت بررسی صحت مدرک دکتری و بقیه مدارک ارسالی متقاضیان را بر عهده دارند.