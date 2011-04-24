سرپرست وزارت راه از آزادراه تهران-شمال بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، علی نیکزاد وزیر راه و ترابری صبح امروز از مراحل ساخت آزادراه تهران-شمال بازدید کرد. وی در بدو ورود به استان مازندران از طریق محور کندوان، با عبور از تونل البرز در سیاه‌بیشه کندوان، از روند اجرایی این پروژه بازدید کرد.

وی قرار است همچنین قطعات دیگری از آزادراه تهران-شمال در استان مازندران را بازدید کند. حضور در جلسه شورای هماهنگی حمل و نقل و مسکن مازندران در بندر نوشهر، بازدید از فرودگاه رامسر، پروژه‌های مسکن مهر غرب استان مازندران، بازدید از محور هراز بخشی از برنامه‌های سفر یکروزه سرپرست وزارت راه و ترابری و وزیر مسکن و شهرسازی به استان مازندران است.

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