عبدالله ویسی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد دیدار صبای قم برابر سپاهان اصفهان ضمن بیان مطلب فوق گفت: بازیکنان من آماده هستند تا با موفقیت و پیروزی در این دیدار لیگ را گرم کنند. سپاهان هم مانند پرسپولیس و استقلال تیم بزرگی است و همین مسئله انگیزه بازیکنان تیم را برای تلاش مضاعف در این دیدار افزایش میدهد.
وی ادامه داد: البته قرار است کارلوس کیروش هم برای تماشای این بازی به ورزشگاه بیاید که این مسئله هم توانایی و انگیزه بازیکنان ما را بیشتر میکند تا با تمام توان به میدان بروند و خودشان را به سرمربی تیم ملی نشان دهند.
سرمربی تیم فوتبال صبای قم اضافه کرد: قطعا همه در این دیدار، بازی خوبی را از تیم ما میبینند. ما برابر تیمهای پرسپولیس و ذوب آهن هم بازی خوبی را ارائه کردیم و در این مسابقه هم به دلیل مناسب بودن زمین چمن و ارائه فوتبال توسط تیم حریف، شانس موفقیتمان در این بازی زیاد است زیرا بازیکنانم برابر این تیمها و در این شرایط عالی بازی میکنند.
ویسی با بیان اینکه از تلاش بازیکنان راضی است، در مورد دلایل افت تیمش اظهار داشت: همه تیمهای دنیا در مقطعی دچار افت میشوند اما این ربطی به بازیکنان ندارد. تیم ما هم مثل اینترمیلان و بایرن مونیخ در مقطعی افت کردیم اما این افت مقطعی است و بزودی به شرایط خوب گذشته برمیگردیم.
وی مصدومیت 7-8 بازیکن کلیدی این تیم را هم در افت هفتههای اخیر موثر دانست و تاکید کرد: بختیاریزاده و سایر بازیکنان مصدوم خودشان یک تیم هستند. ضمن اینکه مهدی واعظی هم از هفته آینده تیم را همراهی میکند.
سرمربی تیم فوتبال صبای قم در پایان با بیان اینکه مسئولان باشگاه، اعضای هیئت مدیره و حتی استاندار هم از عملکرد فنی و اخلاقی اش رضایت دارند، گفت: این یکی از معضلات فوتبال ایران است که هرکسی دلال نداشته باشد، برایش مشکلاتی را ایجاد میکنند. من هم چون 3-4 تا دلال ندارم و از کنارم پولی در نمیآورند، نمیخواهند باشم چون با بودن من پولی به آنها نمیرسد.
دیدار تیمهای فوتبال سپاهان اصفهان و صبای قم در هفته سی و یکم رقابتهای فوتبال لیگ برتر کشور عصر فردا دوشنبه در ورزشگاه فولادشهر برگزار میشود.
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