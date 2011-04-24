آثار هنرمندان موسیقی نواحی را باید ضبط کرد

به گزارش خبرنگار مهر، پورتراب ضمن بیان این مطلب گفت : بسیاری از نغمه ها و روایت های نهفته در سینه هنرمندان موسیقی نواحی هنوز ضبط نشده و جشنواره موسیقی نواحی ضمن ارج نهادن به این هنرمندان می تواند امکانی برای ثبت و ضبط گنجینه های موسیقایی این هنرمندان فراهم کند.

وی در ادامه افزود : بسیاری از هنرمندان نواحی سن بالایی دارند و گنجینه عظیمی از موسیقی نواحی را در سینه نهفته دارند که این آثار هنوز ضبط نشده است ضمن اینکه بسیاری از این هنرمندان از نظر مالی نیز وضعیت مناسبی ندارند که می بایست به این موضوع هم توجه شود.

این استاد دانشگاه در پایان افزود: قطعا برگزاری مجدد جشنواره موسیقی نواحی پس از وقفه ای چند ساله جای خوشحالی دارد اما می بایست دست اندرکاران اینگونه برنامه ها از تجربه افراد متخصصی که سال ها در چنین عرصه هایی فعالیت داشته اند نیز استفاده کنند. می بایست از سرمایه گرانقدر تجربه فعالان این عرصه نیز استفاده کرد تا از هر نظر شاهد جشنواره ای پر بار باشیم.