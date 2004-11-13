دغدغه هاي عرفاني علامه در اشعارش متبلور است

دكتر محمد اخگري در گفت و گو با خبرنگار گروه دين و انديشه خبرگزاري "مهر" درباره صبغه شعري علامه طباطبايي گفت : در اشعاري كه از علامه باقي مانده است خصوصا شعر " كيش مهر" برخي نكات قابل توجه است. يكي از مسائلي كه قبل از پرداختن به اين اشعار بايد به ان اشاره كرد مسئله عرفاني بودن اشعار علامه است. يعني در زبان شعري علامه بوي دغدغه هاي عرفاني به مشام مي رسد و زيباي هاي زباني و مفهومي شعرهاي شاعران بزرگ ادب فارسي را به ذهن متبادر مي كند. علامه در برخي از آثارش به عرفان پرداخته و از آن جمله كتاب الولاية است. البته عرفان علامه شيعي است و عرفاني است كه شريعت و طريقت و حقيقت را با هم دارد نه آن عرفاني كه به بهانه طريقت، شريعت را كنار بگذارد بلكه عرفاني است كه با استفاده از شرع و انجام وظايف ديني است كه انسان بتواند خودش را به كمال برساند و در حق فاني كند.

وي در ادامه افزود: وقتي كه شعر كيش مهر را مي خوانيم مي بينيم كه به زبان مفهومي حافظ بسيار نزديك است. به عنوان مثال علامه مي فرمايد: همي گويم و گفته ام بارها / بود كيش من مهر دلدارها؛ حافظ مي فرمايد: بارها گفته ام و بار دگر مي گويم / كه من دلشده اين ره نه به خود مي پويم. علامه مي فرمايد: جز افسون و فسانه نبود جهان كه بستند چشم خشايارها، كه در اين شعر علامه جهان را فسون مي بيند. حافظ نيز مي گويد: وجود ما معمايي است حافظ / كه تحقيقش فسون است و فسانه. علامه مي گويد: فريب جهان را مخور زينهار كه در پاي اين گل بود خارها، و حافظ مي گويد: عروس جهان گرچه در حد حسن است ز حد مي بر شيوه بي وفايي. در واقع در اشعار زيباي علامه ما مشاهدتهاي بسيار معنايي و مفهومي با حافظ مي بينيم و من مي خواهم بگويم كه اين تشابه فكري و واژگان رمزي معنايي ميان حافظ و علامه به اين دليل است كه حافظ در واقع حافظ قرآن است و با قرآن انس دارد كه مي فرمايد من هرچه كردم همه از دولت قرآن بود و علامه هم مفسر بزرگ قرآن است و طبيعي است كه آبشخور افكار و تاملات اين دو يكجاست و آن هم قرآن است.

دكتر اخگري درباره واژگان عرفاني علامه اظهار داشت : در اشعار علامه ما يكسري واژگان عرفاني را مي توانيم بيابيم كه يكي از اين مفاهيم عشق است. علامه در شعر كيش مهر از واژه مهر بارها و بارها استفاده كرده و ايهام زيبايي را به معني و مفهوم خورشيد و عشق و زيبايي به كار برده است. اين مهر در واقع مهري است كه دل و دين را با هم مي برد كه مي گويد: مهر خوبان دل و دين از همه بي پروا بود، يعني يك عشقي است سوزان كه عاقبت آن هجران است . علامه در رساله الولايه در توصيف عشق مي فرمايد كه تو خوب آگاهي كه همانا محب چيزي جز محبوب نمي خواهد و هر مانع و مشكلي كه پيش آيد او را از محبوب باز دارد به سوي محبوب گريزان مي شود و هر چيزي كه او را از محبوب غافل سازد از آن دست برمي دارد كه آرزويي جز خلوت كردن با محبوب و رسيدن به ديدار او بدون وجوب و پرده اي ندارد و هر گاه وصف محبوب خود مي شنود حالت وجد و شدت مي يابد و شوقش شعله ور مي شود كه چه بسا شوق او را از خود بي خود سازد و در محبوب فاني سازد و تمام وجود و حواس خود را متوجه پروردگارش نمايد و اين درست همين شعر است: خودت آموختيم مهر و خودت سوختيم/ با برافروخته رويي كه قرار از ما برد. در نگاه علامه عشق يعني فاني شدن عاشق در محبوب است و سالك بايد از جام صهبا بنوشد تا به مستي برسد و از اين مستي به سرچشمه خورشيد راه پيدا كند كه : من سرچشمه خورشيد نه به خود برده ام/ ذره اي بودم كه مهر تو مرا بالا برد. اين مفهوم بي شباهت به شعر حافظ نيست كه ما بدان مقصد عالي نتوانيم رسيد / مگرش پيش نهد لطف شما گامي چند. يعني اين لطف الهي است كه بايد مرا به سوي نور هدايت كند.

وي همچنين درباره مفهوم سير و سلوك در اشعار علامه گفت : سير و سلوك در عرفان يعني طي مراتب و منازلي كه سالك را مرحله به مرحله پيش مي برد تا از هواهاي نفساني تهي گرداند و در حق فاني شود. علامه درباره كمالات عارف مي گويد: از قرآن و سنت به دست مي آيد كه طريق رسيدن به كمالات عاليه انقطاع كلي از ماسواي الله است و ملاك وصول به كمال رفع تعلقات و بريدن از همه چيز حتي خود و خواسته هاي خويش است. علامه اين مضمون را در اين شعر مي گويد: مهرورزان كه آزاده اند بريزند از دام جان تارها.

دكتر اخگري درباره مفهوم گذار از ظاهر به باطن تاكيد كرد: در نظر علامه حيات دنيوي بي اعتبار است اما بسياري از مردم در همين ماديات باقي مي مانند و مجال عبور از ماده و ماوراي آن را نمي يابند. علامه مي گويد: فريب جهان را مخور زينهار كه در پاي اين گل بود خارها . وي در رساله الولايه ثابت مي كند كه براي دين ظاهري است و زندگي حقيقي باطني دارد كه براي رهايي از دام اين جهان بايد از اين دام رهايي پيدا كند. علامه درجات انقطاع انسان از عالم ماده را به سه گروه تقسيم مي كند: گروه اول انسانهاي تام استعدادي هستند كه در مقام علم و عمل انقطاع تام دارند و كاملا دل از علام ماده كنده اند و يقين كامل بر معارف الهي دارند و دل بستگي آنها فقط خداست. اي انسان مي تواند ماوراء الطبيعت را مشاهده كند و اشراف بر انوار الهي پيدا كند. گروه دوم انسانهاي تام الايقان كه انقطاع كامل از عالم طبيعت ندارند و اين به جهت هنوز در دام افكار ياس آور هستند. گروه سوم افرادي هستند كه مي توانند افكار و عقايد صحيح در خصوص مبداء و معاد به دست آورند. بنابر اين براي رسيدن به فنا بايد از مطامع مادي دست شست و از ظاهر به باطن عبور كرد تا به انقطاع نام دست پيدا شود كه آن نيز مرتبه مقربين است.