هندوهای نیویورکی عامل آلودگی خلیج جامائیکا شناخته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پی تی آی، ارائه نذورات هندوها و اشیایی چون مجسمه، خاکستر حاصل از مرده سوزانی و لباسهای خیس خورده برای نگهبانهای این محل نگرانی ایجاد کرده است.

مادان پادارت از زائران خلیج جامائیکا در گفتگو با روزنامه نیویورک تایمز اظهار داشت: ما این محل را رود گنگ تلقی می کنیم که بیماریها، دردها و رنجهای ما را تخفیف می دهد.

این درحالی است که براساس اظهارات نگهبان این منطقه این خلیج محصور شده است و آشغالها و زایده هایی که در آن ریخته شده از بین نمی برد.

پندیت چانیال نارین کاهن معبد شری تریمورتی ازون پارک که خود نیز گاهی مراسمی را در کنار این خلیج برگزار می کند اظهار داشت: نمی توانم مانع مردم شوم و بگویم که شما نمی توانیم نذورات خود را داخل آب بیاندازید.

وی ازود: ارائه نذورات در آیین هندو بدون اینکه آنها را درنهایت در آب قرار دهیم کامل نمی شود.

در روز زمین پاک ( 2 اردیبهشت ماه) بسیاری از هندوها برای پاک کردن این خلیج داوطلب شدند و نگهبانهای منطقه از مردم خواستند هنگامی که برای دعا به این خلیج می آیند اشیای خود را برای الهه ها درون آب قرار ندهند اما مهاجران جدید از قوانین مطلع نیستند.

برای حل این مشکل برخی کاهنان هندو راهکارهایی را پیشنهاد کرده اند که در آن میان می توان به فرو کردن نارگیل برای چندین بار در آب و بردن آن با خود به خانه اشاره کرد.