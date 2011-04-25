برخی فیلمهای شبکه ویدیویی شرم آور است

سیروس تسلیمی تهیه‌کننده و پخش کننده سینما درباره تولید آثار سخیف در شبکه نمایش ویدئویی و ضرری که این تولیدات به سینمای ایران وارد می‌کند به خبرنگار مهر گفت: تولید آثارضعیفی که در شبکه نمایش خانگی تولید می شود اولین ضرر را به خود رسانه‌های ویدئویی وارد می‌کند.

وی ادامه داد: متاسفانه در یک پروسه یک ساله شبکه نمایش خانگی اقدام به تولید فیلم‌هایی ویدئویی کرد که بیشتر آنها آثاری ضعیف و با کیفیت بسیار سخیف بودند. مسئولان شبکه نمایش خانگی به جای خریداری محصولات خارجی برای کمتر شدن هزینه و با حدود یک سوم بودجه خرید آثار خارجی، نمونه‌های ایرانی بی کیفیتی را تولید کردند. مخاطبان ابتدا این محصولات را به دلیل ارزان بودن خریداری کردند اما بعد از مدتی چون به محتویای این محصولات پی بردند فروش این آثار کاهش پیدا کرد.

تسلیمی افزود: متاسفانه از آنجاکه توضیح درستی درباره این تولیدات وجود نداشت مخاطبان به تصور اینکه این محصولات آثار سینمایی هستند از خرید محصولات سینمایی که به شبکه نمایش خانگی راه می یافتند نیز پرهیز کردند. بنابراین تولید این محصولات هم به ضرر سینمای ایران و همه به ضرر شبکه نمایش خانگی بوده است. بعضی از این محصولات از ضعف شرم‌آوری برخوردار بودند.

وی خاطرنشان کرد: متاسفانه این آثار ویدئویی نه تهیه‌کننده و نه کارگردان حرفه‌ای داشته‌اند و بازار سینمای ایران را به شدت تحت تاثیر قرار دادند. با تولید این آثار اعتماد مردم نسبت به ژانر کمدی از میان رفته است. در گذشته سینمای بدنه چراغ سینمای ایران را روشن نگاه می داشت اما این تولیدات به همراه آثار سینمایی که در همین سطح وجود دارند باعث استفاده نادرست از بازیگران این ژانر و استقبال نکردن مخاطبان از این نوع سینما شده است.

تسلیمی درباره راه‌کاری برای حضور فیلم‌هایی که راه به اکران عمومی پیدا نمی‌کنند به شبکه نمایش خانگی گفت: اگر این اتفاق بیفتد بسیار مناسب است. اما زمانی که تبلیغی بای این نوع فیلم ها صورت نگیرد و مخاطب هم از قبل اطلاعی درباره این آثار نداشته باشد شبکه نمایش خانگی هم مجبور است این محصولات را ارزان خریداری کند.

وی ادامه داد: متاسفانه چون مخاطبان اطلاع درستی از این آثار ندارند این تولیدات از پخش محدودی برخوردار می‌شوند. معتقدم که ابتدا باید این آثار معرفی و تبلیغ شوند سپس به فروش برسند. البته این اقدام برای این نوع محصولات بسیار مثمر ثمر بوده و بهتر از در انبار ماندن است. امیدوارم برنامه ای برای معرفی این آثاردر یک مجموعه مشخص طراحی شود تا علاقمندان بتوانند این فیلم ها را بعد از سال‌ها ببینند.