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۴ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۹:۱۳

جهانبخش:

نهضت ساخت حوزه های علمیه در استان بوشهر آغاز شد

نهضت ساخت حوزه های علمیه در استان بوشهر آغاز شد

بوشهر - خبرگزاری مهر: استاندار بوشهر گفت: نهضت ساخت حوزه های علمیه در این استان آغاز شده که امیدواریم با اختصاص اعتبارات عمرانی مناسب شتاب آن را دوچندان کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، محمد حسین جهانبخش بعد ازظهر یکشنبه در نشست مدیران، معاونان و کارکنان مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهران بوشهر افزود: در حال حاضر فضا و امکانات مدارس علمیه استان مناسب نیست و در این مدارس به نحوی در مظلومیت به سر می برند.

وی با اشاره به توسعه ساخت حوزه های علمیه با مشارکت خیران در سال جاری گفت: ساخت حوزه علمیه از اولویت طرح های عمرانی است و پس از آن تکمیل طرح های نیمه تمام و مصوبات سفرهای دولت در دستور کار قرار دارد.

جهانبخش به راه اندازی مرکز آموزش عالی معصومیه در مدرسه علمیه بوشهر افزود: امسال دو رشته علوم قرآنی و فقه و اصول در این مرکز در مقطع کارشناسی ارشد تدریس می شود.

استاندار بوشهر گفت: امسال 13 طلبه خواهر در استانداری و فرمانداریهای استان مشغول به کار می شوند.

حجت الاسلام جواد اسماعیلی نیا مدیر مرکز حوزه علمیه خواهران استان نیز گفت: استان دارای 11 مدرسه علمیه خواهران است که ساخت چهار مدرسه در دست اجراست و ساخت دو مدرسه علمیه دیگر نیز به زودی آغاز می شود.

کد مطلب 1296144

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