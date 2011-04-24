نهضت ساخت حوزه های علمیه در استان بوشهر آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، محمد حسین جهانبخش بعد ازظهر یکشنبه در نشست مدیران، معاونان و کارکنان مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهران بوشهر افزود: در حال حاضر فضا و امکانات مدارس علمیه استان مناسب نیست و در این مدارس به نحوی در مظلومیت به سر می برند.

وی با اشاره به توسعه ساخت حوزه های علمیه با مشارکت خیران در سال جاری گفت: ساخت حوزه علمیه از اولویت طرح های عمرانی است و پس از آن تکمیل طرح های نیمه تمام و مصوبات سفرهای دولت در دستور کار قرار دارد .

جهانبخش به راه اندازی مرکز آموزش عالی معصومیه در مدرسه علمیه بوشهر افزود: امسال دو رشته علوم قرآنی و فقه و اصول در این مرکز در مقطع کارشناسی ارشد تدریس می شود .

استاندار بوشهر گفت: امسال 13 طلبه خواهر در استانداری و فرمانداریهای استان مشغول به کار می شوند .