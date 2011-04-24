افزایش 5 میلیارد دلاری اعتبارات پارس جنوبی

سید پیروز موسوی در گفتگو با مهر با بیان اینکه سال گذشته در مجموع بیش از 11 میلیارد دلار در میدان مشترک گازی پارس جنوبی سرمایه گذاری شده است، گفت: در برنامه پنجم توسعه در مجموع باید 60 میلیارد دلار در بخشهای بالادستی و پایین دستی صنعت نفت در عسلویه سرمایه گذاری شود.

مدیر عامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس با تاکید بر اینکه پیش بینی می شود امسال میزان حجم سرمایه گذاری ها در پارس جنوبی به 16 میلیارد دلار افزایش یابد، تصریح کرد: هم اکنون میزان پیشرفت عملیات اجرایی هشت فاز جدید پارس جنوبی از وضعیت مطلوبی برخوردار است به طوری که حتی ساخت دو فاز از برنامه زمان بندی جلو افتاده است.

این مقام مسئول با اعلام اینکه هم اکنون بیش از 53 هزار نفر در فازهای در دست اجرای پارس جنوبی و طرحهای پتروشیمی عسلویه مشغول به کار هستند، بیان کرد: پیش بینی می شود با به پاین رسیدن مراحل تسطیح و خاک برداری فازها در مجموع بالغ بر یکصد هزار نفر در این منطقه مشغول به کار شوند.

وی با یادآوری اینکه امسال راه اندازی و آغاز تولید زودهنگام گاز از چهار فاز 15 تا 18 پارس جنوبی در دستور کار قرار گرفته است، اظهار داشت: در هر یک از این فاز روزانه چهار هزار نفر به صورت شبانه روزی مشغول به کار هستند.

موسوی همچنین با بیان اینکه امسال تمامی چاههای دریایی فاز 9 و 10 این میدان مشترک گازی در مدار بهره برداری قرار می گیرد، گفت: پارس جنوبی به عنوان بزرگترین ذخیره گازی جهان بیش از 10 درصد کل ذخایر گازی را در خود جای داده است.

این مقام مسئول با اعلام اینکه تاکنون 10 فاز از 28 فاز این میدان مشترک گازی به بهره برداری رسیده است، تاکید کرد: در شرایط فعلی ظرفیت تولید گاز طبیعی در پارس جنوبی به 245 میلیون متر مکعب در روز افزایش یافته است.

وی در ادامه ایجاد زمینه مناسب برای تسهیل و تسریع در اجرای پروژه های منطقه ویژه و توسعه میادین نفت و گاز با استفاده از مزایا و امتیازات عمومی و اختصاصی از ماموریتهای اصلی منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس است، بیان کرد: در حال حاضر مجتمع بندری پارس به عنوان یکی از بهترین زیرساختهای پشتیبانی و سرمایه گذاری است که دارای 2 حوضچه (خدماتی و پتروشیمی)، 25 پست اسکله و توان پذیرش کشتی هایی با ظرفیت هشت هزار تن را دارا است.

موسوی وجود امکانات فرودگاهی را از دیگر زیرساختها و مزیتهای سرمایه گذاری در منطقه ویژه پارس اعلام کرد و افزود: فرودگاه بین المللی خلیج فارس با طول باند چهار کیلومتر مجهز به سالن ترمینال موقت با قابلیت پذیرش سالانه بیش از یک میلیون مسافر، سیستم های پیشرفته ناوبری، روشنایی، امنیت پرواز و امنیت مسافر برخوردار است که با هزینه معادل 125 میلیارد تومان راه اندازی شده است.

به گفته مدیر عامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرزی پارس در حال حاضر فاز دوم طرح توسعه فرودگاه بین المللی خلیج فارس عسلویه حال اجرا است.

وی همچنین وجود تاسیسات و شبکه های آب، برق و ارتباطات مخابراتی را از دیگر امکانات زیرساختی در منطقه ویژه نام برد، خاطر نشان کرد: وجود انرژی پاک ارزان و در دسترس یک مزیت چشمگیر و مناسب برای سرمایه گذاری در این منطقه به شمار می رود.

این مقام مسئول همچنین با اشاره به بازدید نمایندگان کشورهای عضو سازمان اکو از پارس جنوبی، تاکید کرد: پیش بینی می شود به زودی دفتر نمایندگی اکو در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس (عسلویه) راه اندازی شود.