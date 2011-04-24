به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، کریم صادق زاده ظهر شنبه در آستانه هفته کارگر و در نشستی خبری به خبرنگاران گفت: هیچ مسئولی در قبال رشد روز افزون پدیده اشتغال قراردادی کارگران پاسخگو نیست و هر روز این معضل، ایعاد جدیدی به خود می گیرد.

وی با بیان اینکه پیگیری ساماندهی کارگران قراردادی و تحقق حذف شرکت های پیمانکاری از سازمان ها و نهادهای دولتی، دو محور برنامه های هفته کارگر امسال است، اظهار داشت: در حالی این اهداف از سوی تشکل های کارگری پیگیری می شود که عده ای درصدد محدود کردن برنامه های هفته کارگر به برخی برنامه های صوری و نمایشی هستند.

دبیر اجرایی خانه کارگر تبریز با انتقاد از مسئولانی که برنامه های گرامیداشت هفته کارگر را برای نیل به اهداف یک جریان سیاسی خاص عملیاتی می کنند، اظهار داشت: خانه کارگر به عنوان تشکل رسمی جمعیت کارگری، دو دغدغه عمده این قشر یعنی حذف شرکت های پیمانکاری از سازمان ها و نهادهای دولتی و ساماندهی کارگران قراردادی را به هرقیمت و با هر هزینه ای که باشد، با جدیت تعقیب خواهد کرد.

صادق زاده، با اشاره به نارسایی هایی در اجرای مصوبه هیئت دولت دایر بر حذف شرکت های پیمانکاری از سازمان ها و نهادهای دولتی هشدار داد در صورت اجرایی نشدن مفاد کامل این مصوبه، اعتراض شدید کارگران دور از ذهن نخواهد بود.

وی با بیان اینکه قانون حذف شرکت های پیمانکاری از سازمان های دولتی لازم الاجراست، افزود: کارگران انتظار دارند این قانون به عنوان هدیه شیرین دولت دهم و مجلس هشتم به طور کامل اجرایی شود.

دبیر اجرایی خانه کارگر تبریز، شمار کارخانجات بحرانی آذربایجان شرقی را 100 واحد اعلام و خاطرنشان کرد: مشخص نیست با وجود اعمال تخفیف های قابل توجه، استمهال های مالیاتی و بانکی و نیز ارائه تسهیلات کلان به این واحدها، چرا مشکلات این واحدها حل و فصل نمی شود.

صادق زاده خواستار تشکیل کارگروه و یا کمیته ای برای نظارت بیشتر بر نحوه اثرگذاری تسهیلات اعطایی به کارخانجات مشکل دار آذربایجان شرقی شد تا مزایا و وام های کلان بانکی داده شده از مسیر صحیح منحرف نشود.

وی در عین حال تنش های کارگری در آذربایجان شرقی با وجود فعالیت 12 هزار واحد تولیدی را بسیار کمتر از استان های دیگر دانست و افزود: این دستاورد، حاصل تعامل خوب شرکای اجتماعی جامعه کارگری است که باید الگوی سایر مناطق کشور باشد.

دبیر اجرایی خانه کارگر تبریز به افزایش چشمگیر و دور از انتظار قبض گاز و برق واحدهای صنعتی تبریز اشاره کرد و اظهار داشت: نباید اجرای قانون هدفمندی یارانه ها بهانه ای برای اخراج کارگران باشد و لذا این تشکل از دولت می خواهد قبل از بروز مشکل برای کارگران، در نرخ حامل های انرژی تجدیدنظر کند.

صادق زاده با تاکید بر اینکه تدوین و اجرای قانون، نباید زمینه خسران مردم را فراهم آورد، از نمایندگان مجلس نیز خواست نسبت به رفع برخی نارسایی های احتمالی قانون هدفمندی یارانه ها اقدام کنند.

رئیس ستاد بزرگداشت هفته کارگر آذربایجان شرقی بدون اشاره به شمار واحدهای تعطیل شده صنعتی در این استان، از کارخانجات سراب بافت، گونی بافی جسور و نساجی خامنه به عنوان واحدهای راکد و تعطیل نام برد که کارگرانشان از کار بیکار شده اند.

وی همچینن شمار استفاده کنندگان از بیمه بیکاری در آذربایجان شرقی تا پایان سال گذشته را 9 هزار و 928 نفر اعلام و خاطرنشان کرد: خانه کارگر معتقد است دولت بجای ایجاد فرصت های شغلی جدید باید شغل های موجود را حفظ کند تا چرخه تولید در کشور تداوم یابد.

وی در ادامه ایجاد دفتر مشاوره سهام کارگران در بورس اوراق بهادار، اخذ سهمیه حج عمره برای کارگران و انعقاد تفاهم نامه هکاری با تربیت بدنی را از مهم ترین برنامه هایی خواند که خانه کارگر تبریز در سال جدید آن ها را تا عملیاتی شدن پیگیری خواهد کرد.

خانه کارگر تبریز هم اکنون با داشتن بیش از 130 هزار نفر عضو یکی از خانه های کارگر فعال و اثرگذار کشور در معادلات جامعه کارگری محسوب می شود.