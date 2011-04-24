سرانه بهداشت و درمان کرج افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، مهدی ایران نژاد صبح یکشنبه با بیان این مطلب در کارگروه بهداشت و درمان شهرستان کرج اظهار داشت: با تشکیل استان البرز و مستقل شدن ردیف اعتباری از استان تهران تحولات چشمگیری در حوزه های مختلف شهرستان به ویژه بخش بهداشت و درمان به وجود می آید.

وی افزود: تا پیش از تشکیل استان البرز، شهرستان کرج با عقب افتادگی های زیادی مواجه بود که با تحقق البرز این مسائل کاهش می یابد.

این مسئول با اشاره به اینکه با ایجاد و راه اندازی دانشگاه علوم پزشکی البرز بسیاری از محرومیت های شهرستان در حوزه بهداشت و درمان برطرف خواهد شد، خاطر نشان کرد: بر اساس استانداردهای موجود با توجه به نرخ جمعیت کرج به باید دو هزار و 350 تخت فعال وجود داشته باشد که تاکنون به واسطه تلاشهای صورت گرفته تنها یک هزار و 200 تخت نسبت به ارائه خدمات مورد نیاز مردم فعال است.

وی تاکید کرد: تخت های موجود نیز به دلیل قدمت بالا از وضعیت مناسبی برخوردار نیستند که امیدواریم با تخصیص اعتبارات سال 90 شهرستان شاهد تحولات اساسی در حوزه های زیرساختی بهداشت و درمان شهرستان باشیم.

کاهش مشکلات شهرستان نیازمند بررسی های کارشناسی است

معاون استاندار البرز و فرماندار کرج کاهش مشکلات شهرستان و بهبود وضعیت آن را نیازمند بررسی های کارشناسی عنوان کرد و گفت: در حال حاضر تمامی کارگروههای فرمانداری کرج به صورت فعال و کارشناسی برگزار می شود که در صورت توجه بیش از پیش مدیران شهرستان می توان خروجی این جلسات را کاربردی کرد.

وی یادآور شد: تاکید بر برگزاری جلسات تخصصی و علمی بر این است تا در این جلسات با شناسایی نقاط ضعف و ارائه راهکارههای مناسب بتوان نسبت به رفع مسائل و مشکلات موجود شهرستان اقدام کرد.