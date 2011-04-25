سعید ستاری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: براساس آمارهای جمع آوری شده طی سال گذشته با کمک و مشارکت مردم خیر و نیکوکار کشورمان 25درصد منابع کمیته امداد تامین شد.

وی از افزایش حامیان نیکوکار خبر داد و تاکید کرد: سال گذشته 500 هزار حامی با کمیته امداد همکاری می کردند که پیش بینی می شود امسال تعداد حامیان به یک میلیون نفر افزایش پیدا کند.

معاون مشارکت های مردمی کمیته امداد از ساخت صندوقهای جدید صدقات در کشور خبر داد و گفت: برای جلوگیری از سرقت سارقان و عدم آسیب رسانی به صندوقهای صدقات با استفاده از فنآوریهای روز دنیا صندوقهای جدید صدقات در کشور ساخته و احداث می شوند.

ستاری اظهار داشت: البته سال گذشته تعدادی صندوق صدقات ساخته و نصب شد و بزودی تمامی صندوقهای موجود دراستانهای مختلف تعویض می شوند بطوریکه هر صندوق دارای کد رایانه ای است.