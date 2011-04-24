لزوم استفاده از ظرفیتهای دریایی هرمزگان در حل مشکل بیکاری

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، آیت الله غلامعلی نعیم آبادی نماینده ولی فقیه در هرمزگان و امام جمعه بندرعباس، ظهر یکشنبه در دیداری که معاونین و برخی مسئولین اداره کل بنادر و دریانوردی ضمن قدردانی از تلاش مجموعه اداره کل بنادر و دریانوردی استان طی سال گذشته، بر لزوم توسعه هر چه بیشتری مجموعه بنادر در سطح استان تاکید کرد.

آیت الله نعیم آبادی به نقش بنادر در توسعه و آبادانی استان اشاره کرد و افزود: ضروری است در بخش توسعه بنادر در سطح استان اهتمام بیشتری شود.

وی سرعت بخشیدن به توسعه و تجهیز هر چه بیشتر بندر شهید رجایی را نیز یاد آور شد و گفت: باید تلاش شود با برنامه ریزی لازم از ظرفیت مناسبی که استان در بخش دریایی دارد به نحو احسن استفاده کرد.

آیت الله نعیم آبادی با اشاره به اهمیت توجه به مسئله مهم اشتغال خاطرنشان کرد: باید تلاش جدی تری در زمینه اشتغال صورت پذیرد تا مشکل بیکاری در استان مرتفع شود.

وی اضافه کرد: استان هرمزگان با دارا بودن بیش از دو هزار و 200 کیلومتر ساحل، ظرفیت بسیار خوبی در بخش دریایی دارد.

نماینده مردم هرمزگان در مجلس خبرگان رهبری در بخش دیگری از سخنان خود، لزوم توجه جدی نسبت به تروج مسائل فرهنگی اسلامی را خواستار شد و افزود: باید برنامه ریزی صورت پذیرد تا فرهنگ اسلامی در میان خدمه کشتی ها ترویج یابد.

وی تاکید کرد: در خصوص اقدامات داخلی در بخش فرهنگی می توان با تهیه و توزیع بسته های فرهنگی از قبیل سی دی و کتاب در میان رانندگان وسایط نقلیه سنگین، به گسترش این امر کمک نمایند.

علی اکبر صفایی به وضعیت بنادر استان اشاره کرد و گفت: علی رغم تحریمهایی که توسط دشمنان نظام بر علیه کشورمان اعمال شد، با رشد 20 درصدی عملیات تخلیه و بارگیری در سال قبل مواجه بودیم.

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان با اشاره به جایگاه بنادر در توسعه و رونق اقتصادی مناطق مختلف استان گفت: در سال جاری پروژه های بسیاری در نقاط مختلف استان اجرایی می شود که با اتمام و بهره برداری از آنها، چهره استان دگرگون شده و وضعیت اشتغال بهبود می یابد.

وی در عین حال به ارائه گزارشی از ساخت و ساز مسجد بندر شهید رجایی به عنوان مهمترین مرکز فرهنگی در بزرگترین بندر تجاری و بازرگانی کشور پرداخت.