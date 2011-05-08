افزایش ترافیک بجنورد گره کوری که نیازمند تدبیر است

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، افزایش روزافزون تعداد خودروها و کم عرض بودن خیابانهای اصلی شهر بجنورد باعث بروز مشکلات ترافیکی شده است و مسئولان برای رفع موانع ترافیکی هر چند وقت یک بار تدابیر جدیدی اتخاذ می کنند.

حذف میدانهای شهر و یک طرفه کردن برخی از خیابانها و کوچه ها از جمله این اقدامات است، اما یک طرفه کردن برخی از مسیرها مشکلات دیگری را در پی داشته است.



یک طرفه کردن مسیر خیابان طالقانی شرقی حد فاصل میدان شهید چهار راه 17 شهریور که کلیدی ترین خیابان این مرکز استان تازه تاسیس است، سبب شد عمده تردد خودروهایی که قصد تردد از چهارراه 17شهریور به میدان شهید را دارند از کوچه های مجاور صورت بگیرد که این امر مشکلات زیادی را برای ساکنان این کوچه به وجود آورده است.



با توجه به این که عرض این کوچه ها در برخی قسمتها بسیار کم است و فقط یک خودرو می تواند از آن عبور کند، رفت و آمد ساکنان را با مشکل جدی مواجه کرده است.



یکی از ساکنان کوچه "تاتاری" که به موازات خیابان طالقانی است و بار ترافیکی این خیابان اصلی را تحمل می کند در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: از زمانی که خیابان طالقانی شرقی حد فاصل چهار راه 17 شهریور به سمت شهید یک طرفه شد و عبور و مرور خودروها از کوچه تاتاری انجام می شود، آرامش اهالی سلب شده است.



احمدرضا فیروزه اظهار داشت: با انجام این کار در واقع مشکلات ترافیکی و تردد حجم زیاد خودروها از خیابان اصلی به این کوچه منتقل شده و این امر مشکلاتی را برای مردم این منطقه به وجود آورده است اما مشکل اصلی همچنان به قوت خود باقی است.



بوق خودروها اعصاب اهالی را بهم ریخته است



این شهروند با اشاره به این که آسایش اهالی به دلیل تردد خودروها از بین رفته است، خاطر نشان کرد: برخی از خودروها بدون توجه به عرض کم کوچه و رعایت سرعت مطمئنه در این محل تردد می کنند و صدای ناگهانی ترمزهای شدید و بوق خودروها در چهارراه های این کوچه موجب به هم ریختن اعصاب مردم شده است.



وی با بیان این که تعریف خیابان و کوچه و میزان تردد خودرو در آنها با یکدیگر متفاوت است، افزود: تردد خودروها در کوچه های کم عرض و مسکونی به جای عبور و مرور از خیابانهای اصلی آن هم بدون آماده شدن زیرساختهای لازم به منزله تغییر کاربریهای غیر اصولی است.



یکی دیگر از کسبه ای که در امتداد این کوچه فعالیت می کند نیز با تأیید این مطلب گفت: برای کاهش ترافیک نباید حجم بالای خودروها به سوی این کوچه هدایت می شد بلکه باید خودروها پس از گذر از چهارراه باسکول از سمت میدان کارگر به مقصد خود هدایت می شدند.



سعید کهنسال عنوان کرد: این کار به دلیل این که حجم ترافیک میدان کارگر را افزایش می داد، انجام نشد و مسئولان به جای اتخاذ تدبیری درست برای رفع این مشکل به شکل مقطعی، آسان ترین راه را انتخاب کردند.



وی ادامه داد: اگر خودروهایی که در مسیر طالقانی شرقی غربی قصد تردد داشتند از سوی میدان کارگر به این خیابان هدایت می شدند، مسیر آنها کمی دورتر می شد اما تردد آنها در کوچه های کم عرض باعث ایجاد این همه مشکل برای اهالی نمی شد.



مالک یکی از منازلی که در نخستین تقاطع این کوچه واقع شده است، با ابراز نارضایتی از تردد خودروهای عمومی و شخصی در این کوچه، بیان کرد: عرض کوچه در نزدیکی محل تقاطع بسیار کم است و رانندگانی که قصد عبور از این تقاطع را دارند، دید کافی ندارند و ناچار هستند سر تقاطع توقف کنند و پس از بوق زدن از آن عبور کنند.



مهدی احمدی اظهار داشت: به طور متوسط هر خودرو در سر این تقاطع یکی دو تا بوق می زند که با توجه به حجم بالای تردد در این کوچه، آسایش مردم سلب شده است.



وی ادامه داد: فرزندم به دلیل سر و صدای خودروها به خوبی نمی تواند درسهایش را بخواند و از طرف دیگر فرزند کوچک ترم نیز به دلیل بوقهای پشت سر هم خودروها به سختی به خواب می رود.



وی اظهار داشت: صبحها هنگام باز شدن مدرسه ها تردد تاکسی ها زیاد است و ظهرها از ساعت 12 تا ساعت 13.30 دقیقه اوج عبور و مرور خودروهاست.



رفت وآمد زیاد خودروها و عرض کم کوچه تاتاری تردد ساکنان کوچه را به مخاطره انداخته است.



محمود یزدانی یکی دیگر از اهالی به خبرنگار مهر گفت: در نزدیکی تقاطع کوچه شهید علوی رفت و آمد اهالی به دلیل عرض بسیار کم کوچه به سختی انجام می شود و از این رو برخی از اهالی ناچار هستند که فرزندانشان را تا مسیری همراهی کنند زیرا امکان عبور هم زمان یک عابر پیاده و خودرو به موازات هم وجود ندارد.



عبور از طول کوچه ترس آور است



حسن ذبیحی، یک دانش آموزانی هشت ساله دبستانی است که منزلشان در تقاطع کوچه شهید علوی است، وی درباره مشکلات اهالی اظهار داشت: هنگام رفتن به مدرسه باید بسیار مراقب باشیم زیرا خودروها با سرعت بسیار زیاد از این کوچه عبور می کنند.



وی به خبرنگار مهر اذعان کرد: گاهی اوقات باید منتظر بمانیم تا خودروهایی که پشت سر هم صف کشیده اند، عبور کنند تا بتوانیم در امتداد کوچه راه برویم و این برای ما خیلی ترس آور است.



این کودک دبستانی خاطر نشان کرد: چندی پیش مادربزرگم بیمار بود و در منزل ما استراحت می کرد اما صدای بوق خودروها او را آزار می داد و مجبور شد از منزل ما برود.



یک خانم خانه دار که ساکن یک مجتمع است با ابراز نارضایتی از تردد بسیار زیاد خودروها از این کوچه ها گفت: بهتر است مسئولان برای کاهش بار ترافیکی از این مسیر چاره ای بیندیشند زیرا بسیاری از رانندگان بدون در نظر گرفتن قوانین راهنمایی و رانندگی و رعایت سرعت مجاز در کوچه ها حرکت می کنند.



مرادی افزود: این امر تاکنون موجب بروز چندین تصادف در این کوچه شده است.



وی خاطر نشان کرد: چند نفر از اهالی به دلیل بروز مشکلات عصبی و به هم خوردن آرامش محل سکونت، قصد اجاره یا فروش ملک خود را دارند.



بانویی 60 ساله نیز در این باره گفت: تردد خودروها و صدای بوق آنها تا حدود ساعت 10 شب ادامه دارد و تحمل این وضع برای اهالی بسیار سخت است که همه روزه در بیشتر اوقات، سر و صدای خودروها را تحمل کنند.



وی ادامه داد: برای این که سر و صدای خودروها اعصابم را به هم نریزد بیشتر اوقات سعی می کنم، هنگام استراحت به منزل فرزندانم بروم و آنجا استراحت کنم.



وی یادآور شد: با وجود این که رانندگان می دانند عرض این کوچه کم است و هنگام رانندگی درست از مقابل در منزل اهالی عبور می کنند اما سرعت آنقدر زیاد است که هنگامی که از در منزل خارج می شویم اگر حواسمان جمع نباشد به طور حتم تصادفی رخ می دهد.



معاون عمرانی شهرداری بجنورد و مسئول ترافیک بجنورد در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: یک طرف کردن چهار راه 17 شهریور تا میدان شهید و سایر مسیرهای ارتباطی باعث روان شدن ترافیک هسته شهر شده است، در حالی که تا قبل از اجرای این طرح ما شاهد قفل ساماندهی عبور و مرور هسته شهر بودیم و یک طرفه کردن این مسیرها و حذف برخی میدانها و تقاطع ها موجب روان سازی ترافیک درون شهر بجنورد شده است.

محمد علی کشمیری اظهارداشت: حضور بیش از حد وسایل نقلیه که متناسب با ظرفیت مسیرهای ارتباطی درون شهری بجنورد نیست اصلی ترین دلیل یک طرفه کردن مسیرهای ارتباطی درون شهری است.



وی تصریح کرد: مادامی که فرهنگ استفاده از وسایل نقلیه عمومی در بین مردم نهادینه نشود ما شاهد روز از افزون ترافیک درون شهری خواهیم بود.



در صورت عدم رعایت فرهنگ استفاده از خودرو تردد زوج و فرد می شود



وی متذکر شد: در صورت افزایش وسایل نقلیه درون شهری و رعایت نکردن فرهنگ استفاده از وسایل نقلیه عمومی در سالهای آتی باید شاهد اجرای محدودیتهای ترافیکی نظیر اجرای طرح زوج و فرد کردن خودروها باشیم.

وی از جمله افدامات شهرداری بجنورد برای افزایش استفاده از وسابل نقلیه عمومی را اضافه کردن 20 دستگاه اتوبوس به ناوگان های حمل ونقل عمومی درون شهری نام برد و گفت: این تعداد دستگاه اواخر سال 89 به ناوگان حمل و نقل عمومی اضافه شده است.



کشمیری در خصوص افزایش عبور و مرور وسایل نقلیه از کوچه تاتاری واقع در خیابان طالقانی شرقی بجنورد نیز گفت: یک طرفه کردن چهار راه 17 شهریور تا میدان شهید موجب شده است تا وسایل نقلیه از کوچه هایی نظیر کوچه تاتاری عبور کنند و این موجب برخی ناراضایتی ها شده است.



وی یادآور شد: اگر چه عبور بیش از حد وسایل نقلیه سبب یک سری از مزاحمتها شده است ولی با این وجود بسیاری از ساکنان این کوچه ها از اینکه به راحتی سوار تاکسی می شوند نیز خرسندند.



وی از جمله اقدامات شهرداری بجنورد برای کاهش حجم ترافیک درون شهری بجنورد در سال 90 را حذف برخی تقاطع ها بر اساس آمار تصادفات رسمی از پلیس راهبر و اصلاح هندسی برخی تقاطع ها نام برد.



این مسئول گفت: بودجه در نظر گرفته شده از منابع ملی برای اصلاح هندسی تقاطع های بجنورد، دو میلیارد و 800 میلیون ریال اعلام شده است.



مسئول ترافیک بجنورد خاطر نشان کرد: در سال گذشته نیز مبلغی بالغ بر یک میلیارد و 300 میلیون ریال در بحث اصلاح هندسی تقاطع ها هزینه شد.



