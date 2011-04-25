به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی پانتاگراف، سرمد گیلانی دانشجوی فارغ التحصیل دانشگاه ایالتی ایلینویز اظهار داشت: وقتی با کسی تعامل دوجانبه و مؤثری داشته باشید، تصور باورهای منفی و کلیشه ای درباره وی دشوارتر به نظر می رسد.

این دانشجوی سابق دانشگاه ایلینویز با اشاره به اینکه خود در شهر بلومینگتون بزرگ شده و تا کنون به عنوان مسلمان هیچ مشکلی را در جامعه تجربه نکرده است گفت: من به جای زندگی در جامعه بسته تعامل با جامعه گسترده را انتخاب کردم تا پیام حقیقی اسلام را ارائه کرده و از ایجاد باورهای نادرست درباره دین خود جلوگیری کنم.

انجمن دانشجویان مسلمان دانشگاه ایالتی ایلینویز با چنین هدفی نشستی را در دانشگاه خود به منظور بحث و بررسی درباره اسلام و آگاهی جامعه غیر اسلامی درباره ماهیت حقیقی این دین آسمانی برگزار کردند.

این نشست دو روزه با عنوان " پرسشهای خود را مطرح کنید، ما پاسخ می دهیم" در سالن اصلی دانشگاه برگزار شد که در بخشهای مختلف این نشست نمایش فیلم "فرزندان ابراهیم" نیز قرار گرفت.

اقلیت مسلمان آمریکا که بین 6 تا 7 میلیون نفر تخمین زده می شوند پس از یازدهم سپتامبر با موجی از خصومتهای ضد اسلامی، نقض حقوق مدنی و باور اینکه دین آنها در آمریکا تاریک جلوه داده می شود رو به رو شدند.

این موجهای ضد اسلامی در آمریکا طی ماه های اخیر بر سر ساخت مسجدی در نزدیکی محل انفجارهای یازدهم سپتامبر به اوج خود رسیده است.

نشست انجمن دانشجویان مسلمان این دانشگاه با هدف رفع باورهای نادرستی تشکیل شده که معمولا درباره اسلام وجود دارد و بیشتر مسئله تروریسم و حقوق زنان در اسلام را دربرمی گیرد.

مسلمانان آمریکا همچنین اخیرا با برگزاری جلسه بررسی " افراط گرایی مسلمانان آمریکایی" از سوی پیتر کینگ نماینده راستگرای آمریکا با خصومت رو به رشد نسبت به جامعه خود رو به رو شدند. قانونگذاران 13 ایالت نیز طرح های ممنوعیت درنظرگیری قوانین شرع توسط قضات محلی در دادگاه ها را به بحث گذاشتند تا مسلمانان از این بس درباره موضوعاتی چون ازدواج و طلاق نتوانند از قوانین شرعی خود در آمریکا بهره بگیرند.

شورای روابط اسلامی آمریکایی بعنوان بزرگترین سازمان مدافع حقوق مدنی مسلمانان چندی پیش از سیاستمدارن خواست به فعالیتهای ستادی خود که اسلام را هدف گرفته خاتمه دهند و از تمام قانونگذاران میانه رو خواست از اصول ضد تبعیض حمایت کنند.