81 هزار تن محصول کشاورزی خراسان شمالی تضمینی خریداری شد

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، فرشید شکوری ظهر یکشنبه در نشست خبری خود با خبرنگاران، عنوان کرد: طی سال گذشته 54 هزار و 690 تن گندم، 13 تن و 490 کیلو گلرنگ و 25 هزار و 745 تن جو، همچنین 580 تن آفتابگردان و یک هزار و سه تن کلزا از سوی مراکز خرید شبکه تعاون روستایی با نرخ تضمینی خریداری شد.

علاوه بر این، وی به نزدیک شدن آغاز فصل خرید های تضمینی و توافقی محصولات کشاورزی اشاره کرد و بیان داشت: با توجه به اینکه در حال حاضر، شبکه تعاون روستایی بیش از 50 هزار تن فضای انباری برای خرید و ذخیره سازی محصولات در اختیار دارد نیاز است، به همین میزان نیز به ظرفیت انباری این شبکه افزوده شود.

وی تصریح کرد: این امر مستلزم حمایت تسهیلاتی است که باید تخصیص یابد.

