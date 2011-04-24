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۴ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۶:۱۸

81 هزار تن محصول کشاورزی خراسان شمالی تضمینی خریداری شد

81 هزار تن محصول کشاورزی خراسان شمالی تضمینی خریداری شد

بجنورد - خبرگزاری مهر: رئیس بازرگانی سازمان تعاون روستایی خراسان شمالی گفت: طی سال گذشته شبکه تعاون روستایی استان 81 هزار و 111 تن محصول را با نرخ تضمینی از کشاورزان استان خریداری کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، فرشید شکوری ظهر یکشنبه در نشست خبری خود با خبرنگاران، عنوان کرد: طی سال گذشته 54 هزار و 690 تن گندم، 13 تن و 490 کیلو گلرنگ و 25 هزار و 745 تن جو، همچنین 580 تن آفتابگردان و یک هزار و سه تن کلزا از سوی مراکز خرید شبکه تعاون روستایی با نرخ تضمینی خریداری شد.

علاوه بر این، وی به نزدیک شدن آغاز فصل خرید های تضمینی و توافقی محصولات کشاورزی اشاره کرد و بیان داشت: با توجه به اینکه در حال حاضر، شبکه تعاون روستایی بیش از 50 هزار تن فضای انباری برای خرید و ذخیره سازی محصولات در اختیار دارد نیاز است، به همین میزان نیز به ظرفیت انباری این شبکه افزوده شود.
 
وی تصریح کرد: این امر مستلزم حمایت تسهیلاتی است که باید تخصیص یابد.
 
کد مطلب 1296206

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