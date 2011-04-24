به گزارش خبرنگار، گرچه فعالان بازار سکه و طلا پیش بینی می کردند که با آغاز عرضه وسیع سکه ها و شمش طلای 12 کیلویی توسط بانک مرکزی در شعبات بانکها و بانک کارگشایی شاهد کاهش قیمت سکه ها و از بین رفتن حباب قیمت در این بازار باشیم، اما هم اکنون وضعیت قیمتها در بازار عکس این حالت را نشان می دهد.

فعالان بازار سکه دلیل افزایش مجدد قیمت سکه ها را وجود تقاضا در بازار سکه عنوان می کنند. در عین حال مشاهدات خبرنگار مهر نشان می دهد که هنوز بازار سکه مملو از متقاضیان خرید سکه است.

بر این اساس قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم هم اکنون در بازار 445 هزار تومان، سکه طرح جدید 435 هزار تومان، نیم سکه 216 هزار تومان، ربع سکه 135 هزار تومان و سکه گرمی 56 هزار تومان است.

بررسی وضعیت نرخها در بازار نشان می دهد که قیمتها با وجود عرضه های وسیع، رو به افزایش است، به طوریکه نرخ ربع سکه بهار آزادی که در پایان معاملات دیروز به 132 هزار تومان رسیده بود، هم اکنون با 3 هزار تومان افزایش به 135 هزار تومان رسیده، این در حالی است که نرخ سکه ربع بهار آزادی صبح دیروز 113 هزار تومان بود.

همچنین نرخ نیم سکه بهار آزادی هم که در پایان معاملات روز گذشته به 215 هزار تومان رسیده بود، هم اکنون به 216 هزار تومان رسیده است، درعین حال نرخ این نوع سکه صبح روز گذشته 207 هزار تومان در بازار بود.

قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم هم هم اکنون در بازار 445 هزار تومان و نرخ سکه تمام بهار طرح جدید 435 هزار تومان است، در حالیکه نرخ سکه مذکور دیروز به 416 هزار تومان هم رسیده بود. نرخ سکه گرمی هم در بازار هم اکنون 56 هزار تومان است.

گرچه نرخهایی که اعلام شد، باید هم اکنون در بازار سکه توسط سکه فروشان اعمال شود، اما تابلوی صرافی ها حاکی از درج نرخهای متفاوتی در این بازار است و می توان گفت هم اکنون بازار سکه چند نرخی است.

فعالان بازار سکه و طلا افزایش میزان عرضه های سکه با توجه به اعلام بانک مرکزی مبنی بر اینکه سکه به میزان کافی در این بانک ضرب شده و محدودیتی در عرضه آنها به بازار وجود ندارد، را خواستار شدند تا در این حالت بازار به یک تعادل دست یابد.

با آغاز عرضه سکه ها در شعب بانکی از روز شنبه، متقاضیان زیادی برای خرید به بانکهای اعلام شده مراجعه می کنند، همچنین در بانک کارگشایی نیز متقاضیان و خریداران زیادی به نوبت می نشینند، اما با این وجود هنوز عطش بازار برای خرید سکه ها فرو ننشسته است.

امروز نرخ طلا در بازارهای جهانی 1507 تومان و نرخ هر گرم طلای زرد 18 عیار 40 هزار و 600 تومان است.