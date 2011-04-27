محمود عباس زاده مشکینی در گفتگوی مشروح با خبرنگاران مهر ، با تاکید بر اینکه اداره کل سیاسی وزارت کشور با احزاب ارتباط بسیار صمیمانه، راحت و روانی دارد ، پرداخت یارانه مالی برای حفظ استقلال مالی احزاب کارآمد و فعال را منطقی خواند و در عین حال پیش نیاز آن را اصلاح قانون احزاب و ساماندهی تشکل ها دانست.
وی خانه احزاب را که از بیش از یک سال پیش تعطیل شده است ، خانه همه احزاب خواند و گفت : بهتر است نمایندگان 230 حزب این خانه را احیا کنند ، خانه احزاب نباید خانه پدرخواندهها شود از این رو کمیسیون ماده 10 احزاب این اجازه را نداده و نخواهد داد که این خانه دکان تعدادی عناصر خود خوانده باشد.
مدیر کل سیاسی وزارت کشور در این گفتگو معایب یک مرحله ای شدن انتخابات را بیش از فواید آن برشمرد .
متن این گفتگو در پی می آید :
عباس زاده مشکینی: یکی از مواردی که سعی کردیم در قانون جدید به آن بپردازیم ، فعالیت تشکلهایی است که فقط در انتخابات ظهور و بروز دارند. از این رو در قانون فعلی پیش بینی شده ، تشکلهایی که می خواهند فعالیت محدودی در عرصه سیاسی داشته باشند با درخواست مشخص بیایند تا بدینوسیله با حداقل شرایط مجوز برای آنها صادر شود و بتوانند در فضای سیاسی فعالیت کنند. در این صورت اگر در فعالیت آن مجموعه حقی از کسی پایمال شد طرف می تواند شکایت کند و موضوع را پیگیری نماید.
* این قانون اکنون در چه مرحلهای است ؟
ما قانون احزاب را آماده کردیم و در اختیار دولت قرار دادیم، از سوی دیگر مجلس نیز در این زمینه اقداماتی انجام داده است ، از این رو می تواند به صورت طرح و یا لایحه فرایند تصویب آن طی شود، من شنیدم انشاالله بعد از تصویب بودجه در دستورمجلس قرار خواهدگرفت.
* آیا تا کنون با نمایندگان مجلس درباره این قانون مذاکره و رایزنی داشتهاید؟
بله. هرگاه با نمایندگان دیدار داشتم به اهمیت این پیش نویس اشاره کردیم و دوستان متقاعد شده اند که در این زمینه کمک کنند. البته حساسیت دوستان مجلسی کمتر از ما نیست و ما امیدواریم.
* به عنوان دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب چه ارتباط و تعاملی با احزاب موجود در کشور دارید؟
- با احزاب ارتباط بسیار صمیمانه، راحت و روانی داریم. آن گونه که با شما خبرنگاران صحبت میکنم با احزاب نیز این گونه صحبت میکنم. تعامل بنده با رسانهها تعاملی شفاف، راحت و دوستانه است و تمام تلاش خود را به کار بستیم تا همین ارتباط را با احزاب نیز داشته باشیم. متولیان احزاب با ما به راحتی در تماسند. احزاب نیز با ظرفیتهای کمیسیون و وزارت کشور به خوبی آشنا هستند. البته اگر اشکالی در عملکرد آنها وجود داشته باشد ، ما به صراحت آن را اعلام می کنیم و در اجرای قانون با دوستان تعارف نداریم.
خودتان سابقه تشکیلاتی دارید؟ یا به عبارت دیگر درگذشته عضو تشکل یا حزبی بودهاید؟
بنده از نوجوانی در انجمن اسلامی مدرسه و در دانشگاه به عنوان عضو فعال در جنبش دانشجویی بودم. همچنین کار روزنامهنگاری را به صورت حرفهای دنبال نمودهام. نگاهم به احزاب نگاه صفر و صد (سفید و سیاه) نیست. بر این اساس ممکن است در مقطعی از موضع سیاسی حزبی حمایت کرده باشیم و اما در همان مقطع از موضع اقتصادی آن حمایت نکرده باشیم.
* ما که پاسخمان را نگرفتیم . پس بگویید آیا علاقه دارید پس از خروج از وزارت کشور به عضویت حزبی خاص درآیید؟ یا از حزبی رسماً حمایت نمایید؟
- احزاب باید اصولا مواضع و دیدگاههای خود را در معرض مطالعه و قضاوت قرار دهند و اصولا یک تناسبی بین ظرفیت و سوابق متولیان حزب و مواضع و اهداف اعلامی شان وجود داشته باشد تا بتوان قضاوت کرد و تصمیم گرفت بنا براین ممکن است بنده در مقاطعی با برخی مواضع برخی گروهها موافق باشم و کمک کنم لیکن تا بحال تمام ارزشهای سیاسی مطلوب خودم را در چارچوب برنامه و اهداف و جهت گیری هیچ حزبی دست یافتنی ندیده ام ، شاید مشکل پسند باشم. البته به نظرمن اندیشه اسلامی چارچوب کاملی برای انجام وظیفه سیاسی است، قطعا اگر اندیشمندان علم سیاست با گفتمان سیاسی اسلام آشنایی داشتند حداقل اش این بود که حزب را مثل بت پرستش نمی کردند، اما شخصاً معتقدم باید از احزابی که برای منافع و مصالح ملی کار میکنند حمایت کرد.
* عملکرد خانه ا حزاب را چطور ارزیابی میکنید؟
* بالاخره افرادی در فضای سیاسی بر فعالیت سیاسی خانه احزاب تاکید دارند و عدهای دیگر عملکرد این خانه را به صلاح نمیدانند ، پرونده خانه احزاب به کجا خواهد انجامید؟
خانه احزاب مال همه احزاب است و اصولا بهتر است نمایندگان 230 حزب این خانه را احیا کنند ، باید تاکید داشت که خانه احزاب نباید خانه پدرخواندهها شود از این رو کمیسیون ماده 10 احزاب این اجازه را نداده و نخواهد داد که این خانه دکان تعدادی عناصر خود خوانده باشد و از حیثیت و نام احزاب کشور سوء استفاده شود .همان طور که گفتم نمایندگان دبیران کل احزاب باید این خانه را احیا کنند.
* نظر شما درباره یارانه احزاب چیست؟
معتقدم احزاب باید از نظر مالی استقلال داشته باشند تا دارندگان ثروت، احزاب را در سیطره و خدمت منافع خود قرار ندهند. از سویی دیگر احزاب نیز می توانند ازطرق مشروع از جمله حق عضویت اعضا درآمد داشته باشند. البته دولت هم می تواند کمک کند . در صورت اصلاح قانون احزاب، پرداخت یارانه مالی برای حفظ استقلال مالی احزاب کارآمد و فعال نه تنها اشکال ندارد بلکه به نظرم منطقی هم هست ، اما اگر ثبت حزب بهانه اخذ یارانه باشد و مبالغ قابل توجه با این عنوان از جیب ملت در مواردی به جیب اشخاص رفته و تبدیل به ملک و غیره شود همین بهتر که این آبشخور بسته شود.
پیش از حمایت دولت بهتر است ساز و کار فعالیت احزاب ساماندهی شود و در کنار آن دولت نیز حمایتهای خود را دریغ نخواهد کرد.
* بررسی یک مرحلهای شدن انتخابات در کمیسیون شوراهای مجلس در حال بررسی است. آیا با یک مرحلهای شدن انتخابات موافق هستید؟
من هم باخبر شدم که این موضوع در مجلس در حال بررسی است، البته اگر در مجلس تصویب و به تایید شورای نگهبان برسد وزارت کشور همان را اجرا میکند. بالاخره این ایده معایب و محاسنی را در بر دارد که باید این معایب و محاسن را در کنار یکدیگر قرار داد. توجیه نمایندگان موافق انتخابات دو مرحلهای این است هزینه برگزاری دو انتخابات بالاست اما در این صورت هزینه کم میشود و در مرحله اول نتایج انتخابات مشخص میشود. اما به نظرم معایب این طرح زیاد است .
به عنوان مثال اگر در حوزه انتخابیه 50 هزار رای باشد و 50 نفر هم کاندیدا ثبت نام کنند در صورتی که نفر اول 3 هزار و 500 رای، نفر دوم 3 هزار و 450 رای و نفر پنجاهم 500 رای بیاورد، نفر اول که 3 هزار و 500 رای آورده بود به عنوان منتخب مردم معرفی میشود از این رو این سئوال مطرح میشود که آیا با این رای میتوان افکار 50 هزار نفر را نمایندگی کرد ؟ این مقوم مردمسالاری نیست و مسائل امنیتی سیاسی و اجتماعی عدیده ای دارد هر چند ممکن است به نفع بعضی ها باشد. از این رو همان طور که اشاره کردم باید معایب و محاسن آن را با هم و در کنار هم دید. البته من جزو طراحان نیستم اما هرگاه نمایندگان از حوزه سیاسی وزارت کشور نظری را جویا شوند بنده نظر کارشناسی خود را خواهم داد، معتقدم فایده یک مرحلهای شدن انتخابات بیشتر نیست.
* شما از دوره آقای پورمحمدی در وزارت کشور شروع به کار کردهاید چندین وزیر و معاون سیاسی تغییر یافتهاند اما کماکان شما در این جایگاه ماندگار شدید این ماندگاری را چگونه میبینید؟
اشکالی دارد آدم چهره ماندگار شود؟(به شوخی)
* ولی ما جدی سئوال کردیم
از این رو همه ما سرباز نظام الهی هستیم و این سرباز بودن برای ما افتخار بزرگی است. خیلیها آرزو می کردند در نظام الهی ولو به عنوان جارو کش شهرداری خدمتگذارباشند . ماها حالا حالاها خیلی بدهکار نظام و امام و ملت هستیم ، هرچه کار کنیم باز کم است.
* وقتی که باخبر شدید اسم شما در فهرست 80 نفره تحریم اتحادیه اروپا قرار گر فته است، چه احساسی پیدا کردید؟
این یکی از طنزهای تاریخ سیاسی دنیاست ، اعلام کردم من اموالم را در اروپا بخشیدم، آن را صرف ساماندهی حاشیه نشینهای لندن و پاریس و برلین بکنند. بنده قبل از این که کارمند وزارت کشور باشم روزنامه نگار هستم و ظهور و بروز خود را در عرصه رسانه میبینم. ما روزنامهنگاران یا صحبت میکنیم یا مینویسیم. وقتی که متوجه شدم اسم بنده در فهرست80 نفره پیشنهادی تحریم اتحادیه اروپا قرار گرفته است یک بار دیگر شکر کردم که خدا دشمنان ملت ما و دشمنان اسلام را از احمقها قرار داده است.
کسانی که شعار آزادی بیان سر میدهند فعالان عرصه بیان را در لیست تحریم قرار می دهند. خیلی از افرادی که در این لیست هستند کارشان خطابه و منبر و سخنرانی و مصاحبه و مناظره است ، مثل حضرت آیت لله مصباح یزدی .
اینها با این حماقت ها چهره واقعی خودشان را نمایش می دهند، البته انتظار نداریم نظام سلطه از هر روزنامه نگاری حمایت کند و یا با او جایزه صلح نوبل بدهد، بالاخره روزنامه نگاری که در عراق به جورج بوش کفش پرتاب کرد یا مولفی که افسانه هولوکاست و سناریوی 11سپتامبر را نقد کند، هیچگاه از سوی مدعیان حقوق بشر مورد تمجید واقع نمی شود. بدیهی است اگر روزنامهنگاری در نقد منافع نامشروع مدعیان حقوق بشر قلم بزند و ظلم آنها را فریاد کند، نه تنها جایزه نمی گیرد بلکه در فهرست تحریم قرارمی گیرد و اگر بتوانند او را خفه می کنند .
*غیر از فعالیتهایی که در وزارت کشور بر عهده دارید کارهای دیگری نیز انجام میدهید؟
بطور جدی ورزش و مطالعه می کنم و بعضی وقتها در حوزه ادبیات و شعر کار می کنم مثلا در دو سال گذشته، از فرصت فراغت استفاده کرده و آثار شاعر گمنامی را ویرایش و آماده کردم که اخیرا با حمایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی این مجموعه با یک مقدمه در چهار جلد که یکی از آنها نیز غزلیات ترکی آذری است منتشر شده است. در حال حاضر روی ترجمه منظوم دیوان غزلیات حافظ به یک شیوه خاص دارم کار می کنم .
گفتگو از: رامین طهماسبی و سید مهدی حسینی
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