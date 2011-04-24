امکان ثبت نام مجدد متقاضیان دریافت یارانه ها وجود دارد

یحیی رمضانی با بیان این مطلب درگفتگو با خبرنگار مهر در کرج، اظهار داشت: بر اساس اطلاع رسانیهای صورت گرفته متقاضیانی که در سال 87 نسبت به تکمیل فرم های ثبت نام در مدارس و آموزشگاهها اقدام کرده اند اما تاکنون یارانه ای دریافت نکرده اند می توانند نسبت به تکمیل پرونده های خود اقدام کنند.

وی افزود: متقاضیان می توانند به فرمانداری های محل سکونت خود به منظور رفع ایرادات و نواقص پرونده مراجعه کنند.

این مسئول با تاکید بر اینکه تنها متقاضیانی که در سال 87 نسبت به پرکردن فرم های مربوطه اقدام کرده اند می توانند به محلهای مشخص مراجعه کنند، خاطر نشان کرد:‌ دراین راستا تنها افرادی که از تاریخ 12 مرداد ماه سال 87 تا 12 شهریور 87 به مراکز ثبت نامی مراجعه کرده اند می توانند تا پایان هفته به فرمانداری های محل سکونت، پرونده های خود را تکمیل کنند.

رمضانی یادآور شد:‌ متقاضیان باید توجه داشته باشند که پرکردن فرم های مربوطه، مهمور شدن شناسنامه، داشتن کد رهگیری از مواردی است که برای تکمیل اطلاعات جدید لازم است.

وی گفت: تنها افرادی می توانند با دارا بودن این مشخصات به فرمانداری ها مراجعه کنند که تاکنون علیرغم این اقدامات مبالغ یارانه ها به حساب افراد سرپرست خانوار واریز نشده است.

گفتنی است زمان تکمیل پرونده های سالهای 88 و 89 متعاقبا اعلام می شود.