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۴ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۶:۳۴

روند مهاجرت از روستاهای طرقبه و شاندیز معکوس است

روند مهاجرت از روستاهای طرقبه و شاندیز معکوس است

مشهد - خبرگزاری مهر: فرماندار طرقبه و شاندیز گفت: فراهم بودن زمینه کار و تلاش، روند مهاجرت از روستاهای این شهرستان ییلاقی به دیگر مناطق را معکوس کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حسین محمد زاده  ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب، اظهار کرد: فعال بودن کشاورزی، وجود باغات میوه که تأمین کننده بخش اعظم میوه استان است و همچنین وجود زائر و مسافر در تمام طول ایام سال در این منطقه، از دلایل معکوس شدن روند مهاجرت از روستاهای این شهرستان است.

وی اظهار داشت: هم اکنون 55 درصد از جمعیت طرقبه و شاندیز در روستاها ساکنند، که 1.5 برابر میانگین کشوری است.

محمدزاده با اشاره به اینکه هیئت ورزش روستایی و عشایری توانسته در روستاهای این شهرستان تحول بزرگی در بخش ورزش ایجاد کند، افزود: این تحول باعث شده تا شهرستان طرقبه و شاندیز در تمام مسابقات استانی و کشوری حضوری فعال داشته باشد.

وی افزود: دولت نهم و دهم نگاه ویژه ای به فراهم کردن زیر ساخت ها در روستاها داشته و هیئت ورزش روستایی و عشایری استان، باید از این فرصت در جهت ارتقاء ورزش روستا بهره گیرند.

وی گفت: سلامت جسم و روح، استحکام بخشی اعتقادات ملی و مذهبی در بین جوانان و نوجوانان، استعداد یابی و شکوفایی استعدادها از مولفه های پرداختن به ورزش در روستاهاست که باید مدنظر قرار گیرد.

کد مطلب 1296239

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