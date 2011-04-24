روند مهاجرت از روستاهای طرقبه و شاندیز معکوس است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حسین محمد زاده ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب، اظهار کرد: فعال بودن کشاورزی، وجود باغات میوه که تأمین کننده بخش اعظم میوه استان است و همچنین وجود زائر و مسافر در تمام طول ایام سال در این منطقه، از دلایل معکوس شدن روند مهاجرت از روستاهای این شهرستان است.

وی اظهار داشت: هم اکنون 55 درصد از جمعیت طرقبه و شاندیز در روستاها ساکنند، که 1.5 برابر میانگین کشوری است.

محمدزاده با اشاره به اینکه هیئت ورزش روستایی و عشایری توانسته در روستاهای این شهرستان تحول بزرگی در بخش ورزش ایجاد کند، افزود: این تحول باعث شده تا شهرستان طرقبه و شاندیز در تمام مسابقات استانی و کشوری حضوری فعال داشته باشد.

وی افزود: دولت نهم و دهم نگاه ویژه ای به فراهم کردن زیر ساخت ها در روستاها داشته و هیئت ورزش روستایی و عشایری استان، باید از این فرصت در جهت ارتقاء ورزش روستا بهره گیرند.

وی گفت: سلامت جسم و روح، استحکام بخشی اعتقادات ملی و مذهبی در بین جوانان و نوجوانان، استعداد یابی و شکوفایی استعدادها از مولفه های پرداختن به ورزش در روستاهاست که باید مدنظر قرار گیرد.