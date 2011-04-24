انجمن بازیگران تئاتر نامزدهای بازیگری سال 89 را اعلام کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، کاندیداهای بازیگری زن در سال 1389 به ترتیب حروف الفبا به این شرح اعلام شد: نسیم ادبی (کسوف)، آناهیتا اقبال‌نژاد (تور عروس)، پانته‌آ بهرام (نورا)، سارا بهرامی (متولد 1361)، ستاره پسیانی (متولد 1361)، پانته‌آ ‌پناهی‌ها‌ (شهر بدون آسمان)، سیما تیرانداز (پری‌خوانی عشق و سنگ)، رویا تیموریان (همه فرزندان خانم آغا)، خاطره حاتمی (متولد 1361)، مینا حسین آبادی (اتللو)، مژگان خالقی (یک دقیقه سکوت)، معصومه رحمانی (یک دقیقه سکوت)، مریلا زارعی (رویای هالیوود)، بهنوش طباطبایی (ابر‌های پشت حنجره)، بهار کاتوزی (هملت ماشین)، شبنم مقدمی (قاتل بیرحم هسه کارلسون)، ندا مقصودی (ابرهای پشت حنجره)، رویا میرعلمی (همه فرزندان خانم آغا)، هدا ناصح (کافه مک آدم).

همچنین کاندیدا‌های بازیگری مرد در سال 1389 عبارتند از: صابر ابر (کالیگولا)، مرتضی اسماعیل‌کاشی (مکبث)، حمیدرضا آذرنگ (همه فرزندان خانم آغا و کسوف)، مهدی پاکدل (نوشتن در تاریکی)، اشکان جنابی (دایی وانیا)، سعید چنگیزیان (کالیگولا، شهرام حقیقت‌دوست (ابرهای پشت حنجره)، یاسر خاسب (گل)، رزگار خاطری (هملت ماشین)، مسعود دلخواه (روال عادی)، پوریا رحیمی (آخرین نامه)،علی سرابی (نوشتن در تاریکی)، هوتن شکیبا (دایی وانیا)، بهزاد فراهانی (خدا در آلتونا حرف می‌زند)، رضا کیانیان (پروفسور بوبوس)، نوید محمدزاده (یک دقیقه سکوت)، داریوش موفق (حضرت والا)، مسعود میرطاهری (نوشتن در تاریکی)، حسام منظور (مکبث).

مراسم شب بازیگر 24 اردیبهشت‌ماه در تالار اصلی تئاتر شهر برگزار می‌شود.