دانشگاه آزاد یک سازمان توانا برای جهش در سال جهاد اقتصادی است

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، احمد مهربان ظهر یکشنبه در دیدار با رئیس منطقه هفت دانشگاه آزاد اسلامی و نماینده مردم زابل در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: سال جهاد اقتصادی می تواند سالی بسیار ارزشمند برای ایرانیان باشد زیرا با تعالی اهداف این سال، تولید اشتغال و افزایش درآمد که از مهمترین نیازهاست برآورده خواهد شد.

وی ضمن ابراز خرسندی و رضایت از فعالیت در دانشگاه آزاد اسلامی گفت: دانشگاهها به عنوان سازمانی که در بر گیرنده قشر فعال و پویای جامعه هستند می توانند با تولید علم و تبدیل آن به ثروت در رشد اقتصادی کشور کمک موثری نمایند .