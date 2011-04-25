متاسفم که پتروشیمی در لیگ بسکتبال قهرمان نشد/ دانشگاه آزاد یک سد است

مصطفی هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با وجود تمام مشکلاتی که داشتیم امیدمان برای کسب عنوان نخست در مرحله مقدماتی رقابت‎های لیگ برتر بود که پیروزی مهرام و ذوب آهن در دیدارهای معوقه فرصت قرار گرفتن در این رده را از ما گرفت.

وی ادامه داد: از اینکه با وجود برنامه‌ریزی‌ها و تلاش‌ها عنوان اولی را که هفته‌ها در اختیار داشتیم از دست دادیم، متاسفم. برای‌مان مهم قرار گرفتن در این رده بود که حاصل نشد. حتی عنوان دومی مرحله مقدماتی هم اهمیت زیادی نداشت چون فکر می‌کنم برای تیمی که اول نشده، دومی هم با سایر رده ها فرق زیادی ندارد.

سرمربی تیم بسکتبال پتروشیمی بندرامام در پاسخ به این پرسش که "چه عاملی باعث ناکامی در نتیجه گیری مطلوب تیم‌تان شد؟"، تصریح کرد: سرمربی؛ همیشه اعتقاد داشتم و دارم که ضعف و کاستی از سوی سرمربی است نه فرد دیگری است. این من هستم که باید آگاهی بازیکنان را نسبت به حساسیت دیدارهایی که دارند تقویت کنم. حالا به بعد هم باید اول از همه به فکر پوشش نقاط ضعف خود باشم.

هاشمی با اشاره به اینکه دانشگاه - تیم ششم جدول رده‌بندی - حریف پتروشیمی در مرحله یک چهارم نهایی رقابت‌های لیگ برتر است، خاطرنشان کرد: بازی راحتی در این مرحله نداریم چون دانشگاه آزاد حریف راحتی نیست. تیمی که کادر مجرب و بازیکنان توانایی دراختیار دارد و تجربه‌اش از حضور در لیگ برتر چندساله است، به معنای واقعی یک سد است.

وی در پاسخ به این پرسش که " فکر می‎کنید تیمی وجود دارد که در حقش برای حضوردر جمع هشت تیم برتر اجحاف شده باشد؟" بدون نام بردن از هیچ تیمی گفت: 7 - 6 تیم محق قرار گرفتن در این جمع بودند که این اتفاق هم افتاد. تقریبا همه تیم‎هایی که مستحق حضور در مرحله یک چهارم نهایی بودند به حقشان رسیدند. البته می‎گویم، تقریبا!

سرمربی تیم بسکتبال پتروشیمی که بنا به دلایلی بازیکنان خارجی تیمش را از دست داد با بیان اینکه از یک هفته پیش دو بازیکن خارجی به ترکیب تیمش اضافه شده‎اند، اظهارداشت: "الکسان بوئیچ" و "جیمی باگستو" بازیکنان صربستانی پست 4 و 5 و آمریکایی پست 3 هستند که از یک هفته پیش با تیم تمرین می‌کنند. یک آمریکایی پست 5 را هم در نظر گرفته‌ایم. البته حضور هیچ یک قطعی نیست اما تا پیش از دیدار نخست با دانشگاه آزاد حداقل تکلیف دو نفرشان را مشخص می‌کنیم.

مصطفی هاشمی در پایان تاکید کرد که در مرحله یک چهارم نهایی رقابت‌های بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور هر تیمی اجازه استفاده از 2 بازیکن خارجی دارد اما در مرحله نیمه نهایی و نهایی حضور 3 بازیکن خارجی در ترکیب تیم‎ها بلامانع است.

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله یک چهارم نهایی مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور به صورت 2 از 3 برگزار می‎شود. در چارچوب روز نخست این مرحله از مسابقات پتروشیمی روز چهارشنبه در تهران به مصاف دانشگاه آزاد می‎رود.