به گزارش خبرنگار مهر، محمود شالویی، مدیر مرکز هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس موزه هنرهای معاصر صبح امروز، چهارم اردیبهشت برنامه‌های این معاونت در نیمه اوم سال را تشریح کرد.

بیشترین موضوعی که در این نشست مطبوعاتی مطرح شد در مورد دوسالانه‌هایی بود که از سال قبل به امسال موکول شده و دوسالانه‌هایی که امسال باید برگزار شوند. از جمله این دوسالانه‌ها نگارگری، سفال، کاریکاتور، مجسمه، عکس، گرافیک و نقاشی هستند که برخی از انجمن‌های تخصصی نیز هنوز در جریان چگونگی برگزاری دوسالانه‌هایشان قرار نگرفته و تعاملی با آنها صورت نگرفته است.

با این‌حال شالویی در پاسخ به سوال‌های مکرر خبرنگاران در این زمینه همچنان تاکید کرد که مشکلی برای برگزاری دوسالانه‌ها وجود ندارد: به جای هفت دوسالانه می‌توانیم 10 دوسالانه‌ هم ظرف یک سال برگزار کنیم و هیچ مشکل و مانعی در این مورد نیست. برگزاری دوسالانه‌ها لطمه‌ای به رشته‌هایی که قرار است در جشنواره هنرهای تجسمی فجر برگزار شود، نخواهد زد.

وی درباره تعامل با انجمن‌ها ابراز کرد: ما با هم هستیم. مرکز هنرهای تسجمی و انجمن‌ها با هم دوست هستند و رابطه ما با یکدیگر سرشار از دوستی و مودت است. برپایی دو دوسالانه مجسمه و نگارگری در نیمه اول امسال قطعی شده است. فراخوان دوسالانه نگارگری تا پایان هفته جاری اعلام می‌شود و شورای سیاست‌گذاری و دبیر هم مشخص شده‌اند که به زودی اعلام می‌شود.

مدیر مرکز هنرهای تجسمی با اشاره به اینکه دوسالانه سفال و نقاشی نیز در دستور کار این مجموعه قرار دارد، یکی دیگر از برنامه‌های امسال را تعامل با نگارخانه‌ها عنوان کرد: تا اواخر اردیبهشت امسال جلسه‌ای با نگارخانه‌ها برگزار می‌شود چون آنها یکی از ارکان اصلی هنرهای تجسمی هستند. یکی از بحث‌هایی نیز که قرار است در این جلسه مطرح کنیم مدت زمان مجوز نگارخانه‌ها است چون درحال حاضر مجوزها بنا به کارکرد نگارخانه می‌تواند تا پنج سال تداوم داشته باشد.

وی در بخش دیگری از این نشست به تشکیل شورای برنامه‌ریزی سینما تک موزه هنرهای معاصر اشاره کرد:سه کارگردان درجه اول سینما به همراه نماینده بنیاد سینمایی فارابی و معاونت سینمایی در یک شورا گرد آمده‌اند تا در مورد سینما تک موزه هنرهای معاصر برنامه‌ریزی کنند.

شالویی انتخاب فیلم برای پخش در سینما تک، تدوین برنامه‌های فصلی، برگزاری هفته‌های فیلم ایرانی و خارجی و تجلیل از بزرگان سینما را از اهداف این شورا ذکر کرد و گفت که شورای دیگری متشکل از هفت نفر از اساتید و محققان شامل شورای پژوهشی موزه با هدف حمایت از پایان‌نامه‌های برتر و چاپ کتاب‌های علمی درحال شکل‌گیری است.

وی در مورد حضور ایران در پنجاه و چهارمین دوسالانه ونیز اظهار داشت: 14 خرداد دوسالانه ونیز افتتاح می‌شود. روز نهم خرداد اعزام هنرمندان ایرانی به ایتالیا صورت می‌گیرد و 13 خرداد هم افتتاح رسمی غرفه ایران خواهد بود. موضوع امسال این دوسالانه "نور و روشنایی" است. در فراخوانی که در سایت موزه هنرهای معاصر قرار داده بودیم، از تمام هنرمندان علاقه‌مند خواستیم شرکت کنند که در نهایت سه هنرمند انتخاب شدند.

مدیر مرکز هنرهای تجسمی در ادامه از توافق مرکز هنرهای تجسمی و فرهنگستان هنر برای چاپ شاهنامه طهماسب خبر داد: این شاهنامه یک شاهکار است که موزه هنرهای معاصر بیشترین اوراق آن را دارد و تعدادی از ورق‌های آنهم در موزه متروپلیتن نگهداری می‌شود. طبق تفاهم‌نامه‌ای که با فرهنگستان هنر منعقد کردیم، مقرر شد شاهنامه طهماسبی را به عنوان یک اثر مشترک تا اواخر شهریور در تیراژ پنج هزار نسخه منتشر کنیم.

وی در مورد دیگر انتشارات مرکز هنرهای تجسمی عنوان کرد: یکی دیگر از برنامه‌های ما چاپ مجدد شاهکارهای نگارگری است. در کتاب جدید 30 تصویر افزوده شده درحالیکه کتاب قبلی تنها 13 تصویر داشت.

شالویی همچنین گفت که کتاب نمایشگاه سهراب سپهری که دو سال قبل برگزار شده بود، به عنوان اولین کتابی که بخشی زیادی از نقاشی‌های سهراب را دربرمی‌گیرد، منتشر می‌شود.

مدیر مرکز هنرهای تجسمی در ادامه درباره تداوم نمایش آثار گنجینه موزه هنرهای معاصر گفت: درحال حاضر بخشی از گنجینه موزه با موضوع نوروز به نمایش گذاشته شده است و به دنبال آن نمایشگاه نقاشی‌خط و خط برگزار می‌شود. همچنین بخش دیگری از آثار گنجینه، عکس‌های سیاه و سفیدی هستند که تا به حال نشان داده نشده‌اند اما دارای ارزش هنری زیادی هستند که به دنبال نمایشگاه خط نقاشی این آثار نشان داده می‌شوند.

شالویی در مورد دیگر برنامه‌های نیمه اول امسال توضیح داد: قبلا نمایشگاهی از مکتب اصفهان در ونیز برگزار شده بود که این‌بار تصمیم گرفتیم همین نمایشگاه را با آثار جدید و هنرمندان دیگری از 20 اردیبهشت در هلند برپا کنیم. برگزاری جشنواره هنرهای تجسمی کودک و نوجوان در مرداد سال جاری در اصفهان و هجدهمین جشنواره هنرهای تجسمی جوان از دیگر برنامه‌های شش ماه اول سال 90 است.

وی با اعلام اینکه براساس آخرین آمار 364 نگارخانه در کل کشور مجوز دارند که 280 نگارخانه در تهران و بقیه در شهرستان‌ها هستند، ایجاد آموزشگاه نقاشی قهوه خانه‌ای، برپایی اولین دوسالانه خوشنویسی، برگزاری هفدهمین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان، حضور در دوازدهمین دوسالانه معماری، امانت سپاری آثار موزه به موزه‌های خارجی و..را از مهم‌ترین فعالیت‌های سال قبل این مرکز ذکر کرد.