سه گانه برخورد غرب با انقلابهای عربی/ مواضع روسیه آشفته است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر "موسی فقیه حقانی" معاونت پژوهشی موسسه مطالعات تاریخ معاصر در اظهاراتی تاکید کرد: حرکتهای اخیر منطقه را می توان جنبشی با رنگ اسلامی دانست که آمریکا و دیگر کشورهای غربی را دچار شوک و شگفتی کرد.

وی افزود: خاورمیانه تاکنون چندین بار شاهد ایجاد طرح هایی به عنوان خاورمیانه جدید بوده که خاورمیانه ای که هم اکنون در آن قرار دایم را می توان بسیار متفاوت تر از طرح و تحلیل های قبلی دانست.

وی افزود: آنان در ابتدا از این تحولات دچار شگفتی شدند. آمریکایی ها در واکنش خود دچار تاخیر شدند.

در ادامه این نشست "محمد فرهاد کلینی" کارشناس ارشد مسائل استراتژیک با اشاره به تمایلات اصلی آمریکا در منطقه که در امنیت اسرائیل، سیطره بر منابع انرژی و بازار تسلیحاتی خلاصه می شود، گفت: آنان علاوه بر تحقق این اهداف استراتژیک در صدد کنترل دیگر بازیگران منطقه ای نیز بودند.

کلینی افزود: تحولات اخیر خاورمیانه باعث سقوط دو رژیم همپیمان آمریکا و غرب شده و از طرفی در آستانه سقوط سومین رژیم همپیمان آنان در یمن هستیم.

وی در ادامه سیاست آمریکا را در قبال تحولات جدید به سه دوره تقسیم کرد: دوره اول، کنش سیاسی که پاسخ فوری به صحنه بود. دوم، موج سواری و تحلیل نگاه به قیام های منطقه از طریق ابزار رسانه ای و سوم تلاش برای انحراف و بهره برداری خاص از قیام ها .

این پژوهشگر مسائل سیاسی در ادامه تاکید کرد: امروز در حال ورود به موج دوم تحولات خاورمیانه هستیم که در آن نقش فرهنگ و نخبگان در حال بازیابی است. البته به اعتقاد من آمریکا همچنان در مرحله شناسایی قیام های اخیر قرار دارد و دچار سرگردانی و سردرگمی است.

درادامه این نشست، "جهانگیر کرمی" کارشناس مسائل روسیه و استادیار دانشگاه تهران با اشاره به اهمیت تحولات اخیر برای روسیه تاکید کرد: در اسناد استراتژیک روسیه منطقه خاورمیانه اولویت پنجم را دارد. آنان در نگاه به خاورمیانه به سه مبحث می پردازند نخست مبحث روابط تجاری، دوم مسائل امنیتی و سوم بحث نفوذ بین المللی با کنترل در خاورمیانه است. در واقع روسیه در نظر دارد با تاکتیک های متعدد این منافع سه گانه را حفظ کند که البته در برهه اخیر فاقد استراتژی بوده است.

آنان در تونس نسبت به تحولات غافلگیر شدند، در مصر ابتدا حمایت کرده و سپس در حل و فصل موضوع تاکید ورزیدند. در لیبی از قذافی حمایت نکردند و بر حل بحران تاکید داشتند. در یمن و بحرین سکوت کرده و در سوریه به علت روابط مشترک از دولت حمایت کرده و اصلاحات مورد نظر آن را مورد پشتیبانی قرار داده است.

وی تاکید کرد: در کل روسیه سیاست دوگانه متناقض و مبهمی را داشته است که از مشکلات بنیادین این کشور در سیاست خارجی نشات می گیرد. البته مقامات کرملین به طور ذاتی نسبت به این تحولات بدبین هستند و از تاثیر تحولات فعلی جهان عرب بر روسیه نگرانی دارد چرا که این کشور دارای اقلیت مسلمان است که با ملل عربی همدردی مشترک و حس حقارت دارد.

وی افزود: مقامات روسیه همچنین از باز شدن فضای سیاسی که زمزمه قدرت گرفتن اسلامگرایان را زنده کرده است نگرانی دارند.

کرمی تاکید کرد: درمجموع سیاست روسیه درمنطقه ابتکاری نبوده و آنان سیاستی تدافعی وانفعالی داشته اند که سردرگمی در آن قابل مشاهده است. البته در نظر داشتند در فضای بینابینی حرکت کنند که از تحولات عقب نمانند و از طرفی نسبت به آینده جنبش های اخیر اظهار نگرانی داشته باشند.

در خاتمه بخش دوم نشست جنبش های مردمی اخیر خاورمیانه (بیداری اسلامی) دکتر "سعادت آقاجانی" پژوهشگر مسائل اروپا نگاه این اتحادیه به تحولات اخیر منطقه را مورد بررسی و نقد قرار داد.

وی تاکید کرد: اروپا هم مانند بقیه بازیگران بین المللی نسبت به تحولات اخیر دچار غافلگیری و شگفت زدگی شد.

وی با اشاره به اصطلاحات مورد استفاده اروپا در قبال تحولات اخیر که از آن به عنوان خیزش اعراب و انقلاب دموکراتیک عربی یاد می کنند افزود: این تحولات دو نتیجه بلافصل داشت: یکی اینکه سیاست های چند دهه ای اروپا در قبال خاورمیانه را دچار چالش کرد و دوم، زمزمه تهدیدات موسوم به جنوبی را که از کشورهای خاورمیانه نشات می گیرد زنده کرد.

آقا جانی با اشاره به پایه های سیاست اتحادیه اروپا که در سیاست همسایگی، سیاست مدیترانه ای و سیاست کشورهای عرب حوزه خلیج فارس متمرکز است، افزود: عنصر اساسی این سیاستها حفظ وضع موجود و ایجاد ثبات بیشتر در منطقه بود که در پی تحولات اخیر آنان از اقدام و واکنش موثر باز ماندند و حداقل در روزهای ابتدایی آغاز قیام در تصمیم گیری دچار فلج کامل شدند.

وی در پایان با اشاره به اینکه سیاست اروپا در حال حاضر به مشارکت سیاست اروپا در کشورهای خاورمیانه به مشارکت برای رفاه و دموکراسی تغییر یافته است گفت: می توان سردرگمی و فرصت طلبی را سرفصل سیاست اروپا در قبال تحولات اخیر خاورمیانه دانست.