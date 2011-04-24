مالاریا سالانه 781 هزار قربانی می گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد، در پیام بان کی مون آمده است از سال 2008 بیش از 600 میلیون آفریقایی به دلیل توزیع 300 میلیون پشه بند با دوام ضد حشره زنده مانده اند.

وی اظهار داشت، در سال 2009 تعداد 75 میلیون نفر دیگر از سمپاشی در برابر حشرات در درون منزل بهره برده اند و با اقدامات در زمینه آزمایش ها و درمان بهینه مجموعا 750 هزار زندگی در دهه گذشته نجات یافته است.



دبیرکل سازمان ملل می گوید: برای رسیدن به هدف به صفر رساندن مرگ ومیر به دلیل مالاریا تا سال 2015 ما باید اقدامات خود را در دو زمینه شدت بخشیم: نخست؛ افزایش اقدامات نجات بخش و مقرون به صرفه که از قبل نتایج موثر به بار آورده اند. ما باید پوششی بهداشتی برای تمامی مردم در معرض خطرتضمین نماییم. دوم؛ ارائه آزمایش های به هنگام برای تمامی افرادی که ممکن است مبتلا شده باشند و درمان موثربرای آنانی که ابتلای ایشان تایید شده است.



بان کی مون مالاریا را عامل مرگ کودکان زیر پنج سال دانست و گفت: موفقیت در مبارزه علیه مالاریا متضمن سلامت مادران و کودکان در سراسر جهان به ویژه در آفریقا خواهد بود.