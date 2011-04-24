یک کشته و 22 زخمی در تصادف زایران ایرانی در جده

به گزارش خبرگزاری مهر، اتوبوس سانحه دیده ایرانیان در جده 42 سرنشین داشت که یک نفر در این تصادف کشته و 22 نفردیگر زخمی شدند.

علی اصغری مدیر ستاد عملیات عمره در مکه با تشریح جزئیات این حادثه گفت: این اتوبوس، زایران کاروان ائمه اطهار نهاوند را به سمت جده می برده تا آنها با پرواز 2842 که قرار بود 10 صبح امروز با پرواز سعودی به تهران بازگردند را به فرودگاه جده برساند.



وی افزود: بر اثر این تصادف که ساعت 6 صبح امروز به وقت محلی و احتمالا به علت خواب آلودگی راننده روی داده است، 22 نفر زخمی شدند که دو نفر با بالگرد به بیمارستان ملک عبدالله جده و 20 نفر دیگر به بیمارستان ملک فهد انتقال داده شدند.



به گفته وی، متاسفانه حسین آسمانه زایر 12 ساله ایرانی که پدر و مادرش نیز در این سفر همراه او بودند در این تصادف جان خود را از دست داد.



اصغری ادامه داد: 2 نفر از مصدومان حادثه برای ادامه مداوا در جده باقی ماندند و بقیه مصدومان ضمن مداوای سرپایی با همان پرواز عازم ایران شدند.



مدیر ستاد عملیات عمره همکاری خط هوایی سعودی و پلیس و اورژانس عربستان را در این حادثه مثبت و خوب ارزیابی کرده و تصریح کرد:آنها نهایت همکاری را با عوامل ایرانی برای بهبود وضعیت مسافران و بیماران به کار گرفتند.