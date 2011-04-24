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۴ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۴:۰۶

اسماعیلی مطرح کرد:

لزوم پرکردن خلاء مطالعاتی عناصر هم زیستی خلیج فارس با پایان نامه ها

لزوم پرکردن خلاء مطالعاتی عناصر هم زیستی خلیج فارس با پایان نامه ها

بندرعباس - خبرگزاری مهر: دبیر جشنواره کتاب خلیج فارس گفت: می توان با سوق دادن موضوعیت پایان نامه های دانشجویی خلاء مطالعاتی در عناصر هم زیستی خلیج فارس به ویژه آداب و سنن را پر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، حبیب الله اسماعیلی بعدازظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه آثار برگزیده از بین سه هزار و 700 اثر ارسالی به دبیر خانه سه مرحله انتخاب شده، اظهار داشت: برگزاری این جشنواره در سالهای آتی نباید در حوزه آثار داخلی محدود بماند بلکه باید در حوزه و گستره بین المللی برگزار شود.

وی افزود: بر این اعتقاد هستیم که این جشنواره می تواند مورد توجه محققان و نویسندگان غیر ایرانی نیز قرار بگیرد.

به گفته دبیر علمی نخستین جشنواره کتاب خلیج فارس در بسیاری از نقاط جهان نویسندگان و پژوهشگرانی هستند که قصد همراهی در حمایت از نام خلیج فارس را داشته اند.

اسماعیلی در همین راستا افزود: در مراکز آکادمیک همجوار و جهانی اگر افراد فعال در حوزه کتابهای مرتبط با خلیج فارس هستند باید شناسایی و از آنها دعوت به عمل آورد.

وی یادآور شد: توجه به مطالعه عمیق، جامع و همه جانبه پیرامون خلیج فارس باید به عنصر هم زیستی معطوف شود.

وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نحوه وضعیت داوری آثار ارسالی به دبیر خانه جشنواره مذکور افزود: در مورد فرهنگ و آداب و رسوم و سنن خلیج فارس آنچنان که باید در مجموع کتاب ها بر روی این مبحث کار نشده است.

اسماعیلی پیشنهاد داد: سوق دادن موضوعیت پایان نامه های دانشجویی می تواند این خلا را در مقاطع زمانبندی مشخص پر کند و بر عناصر هم زیستی و تشابهات فرهنگی ساحل نشینان تاکید کند.

وی ادامه داد: مجموعه داوران نخستین جشنواره کتاب معتقد هستند که خلیج فارس تنها یک نام نیست بلکه یک هویت فرهنگی است که با هویت سرزمین ایران گره خورده است. 

کد مطلب 1296285

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