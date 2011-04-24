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۴ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۴:۲۶

طی نشستی در قم/

"علم سکولار یا علم دینی" بررسی می‌شود

"علم سکولار یا علم دینی" بررسی می‌شود

قم - خبرگزاری مهر: از سلسله نشستهای سیاست روحانی نشست بررسی "علم سکولار یا علم دینی" برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در قم سلسله نشستهای سیاست روحانی با هدف بررسی پشتوانه نظری مسایل سیاسی در مدرسه علمیه صدوقی برگزار می شود.

نشست علم سکولار یا علم دینی شامگاه دوشنبه بعد از نماز مغرب و عشاء با حضور حجت الاسلام سید محمود نبویان برگزار خواهد شد.

سلسله نشستهای سیاست روحانی توسط معاونت سیاسی بسیج مدرسه علمیه صدوقی برگزار خواهد شد.

در حاشیه برگزاری این نشستها نمایشگاه تخصصی کتب سیاسی نیز دایر می‌شود.
 


 
کد مطلب 1296302

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