علیرضا پوربزرگ وافی نویسنده و محقق ادبیات دفاع مقدس در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: نگارش جلد دوم کتاب "میگ و دیگ" را که شامل خاطراتی از جبهه است، پیش از عید نوروز به پایان بردم و کتاب در حال حاضر آماده چاپ است. به احتمال زیاد این کتاب توسط بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس منتشرشود، با این حال هنوز وضعیت انتشار کتاب، قطعی نشده است.

وی افزود: این کتاب که مجموعه‌ای از خاطرات طنز رزمندگان است و ادامه جلد اول است، به محض توافق با ناشر به زودی و طی روزهای آتی منتشر می‌شود اما از حضورش در نمایشگاه مطمئن نیستم.

جلد اول کتاب " میگ و دیگ" پیش از این توسط انتشارات خورشید باران منتشر و برای نخستین بار در بیست و دومین نمایشگاه کتاب تهران عرضه شده بود.

این نویسنده همچنین گفت: کتاب‌های "جستجو" شامل خاطرات شهید علی غیور اصلی و "آشیانه گرگ‌ها" شامل خاطرات سرلشگر رسول عبادت به تازگی توسط انتشارات سوره سبز منتشر شده و در نمایشگاه کتاب به عنوان آخرین کتاب‌هایم، عرضه خواهند شد.