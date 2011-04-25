  1. سیاست
  2. سایر
۵ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۱:۲۷

نقوی با مهر مطرح کرد:

نقش مثلث ایران-مصر- ترکیه در خیزشهای اسلامی

نقش مثلث ایران-مصر- ترکیه در خیزشهای اسلامی

عضو کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: نقش آفرینی مثلث ایران، ترکیه و مصر در تحولات آینده منطقه تاثیر مهمی در شکل‌گیری خیزش‌های اسلامی دارد.

سید حسین نقوی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تاکید بر شکل گیری محور مقاومت ایران، ترکیه ومصر در منطقه افزود: ایران و ترکیه قبل از شکل گیری خیزش های اسلامی منطقه حجم مناسبات سیاسی، فرهنگی و اقتصادی خود را به صورت قابل توجهی افزایش داده بودند و با آغاز این خیزش ها به نقاط مشترک جدیدی دست یافتند.

نماینده مردم ورامین در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با توجه به جایگاه ترکیه در منطقه این کشور می تواند به عنوان حلقه واسط ایران و مصر در منطقه نقش آفرینی کند.
 
وی با تاکید بر اینکه با حضور مصر، ایران و ترکیه محور مقاومت در منطقه دارای بازیگران مقتدر و قدرتمندی خواهد بود، اظهار داشت: نقش آفرینی مثلث ایران، ترکیه و مصر در تحولات آینده منطقه نقش مهمی در شکل گیری خیزش های اسلامی دارد.
 
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تاکید کرد: مصر نیز مانند ترکیه از ظرفیت بالایی جهت برقراری مبادلات اقتصادی، فرهنگی و سیاسی با ایران برخوردار است.
کد مطلب 1296317

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها