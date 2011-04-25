نقش مثلث ایران-مصر- ترکیه در خیزشهای اسلامی

سید حسین نقوی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تاکید بر شکل گیری محور مقاومت ایران، ترکیه ومصر در منطقه افزود: ایران و ترکیه قبل از شکل گیری خیزش های اسلامی منطقه حجم مناسبات سیاسی، فرهنگی و اقتصادی خود را به صورت قابل توجهی افزایش داده بودند و با آغاز این خیزش ها به نقاط مشترک جدیدی دست یافتند.

نماینده مردم ورامین در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با توجه به جایگاه ترکیه در منطقه این کشور می تواند به عنوان حلقه واسط ایران و مصر در منطقه نقش آفرینی کند.

وی با تاکید بر اینکه با حضور مصر، ایران و ترکیه محور مقاومت در منطقه دارای بازیگران مقتدر و قدرتمندی خواهد بود، اظهار داشت: نقش آفرینی مثلث ایران، ترکیه و مصر در تحولات آینده منطقه نقش مهمی در شکل گیری خیزش های اسلامی دارد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تاکید کرد: مصر نیز مانند ترکیه از ظرفیت بالایی جهت برقراری مبادلات اقتصادی، فرهنگی و سیاسی با ایران برخوردار است.