به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، امیر ملک زاده مدرس این کارگاه آموزشی با تاکید بر جایگاه ویژه مراکز رشد در نظام توسعه‌ علم و فناوری، گفت: بسترسازی جهت تجاری کردن دستاوردهای تحقیقاتی، ایجاد زمینه‌ی کارآفرینی و حمایت از نوآوری و خلاقیت نیروهای محقق جوان، کمک به رونق اقتصاد محلی مبتنی بر فناوری، ایجاد فضای لازم جهت گسترش و رشد واحدهای کوچک و متوسط دانش‌مدار و فناور فعال در زمینه‌های فناوری، بسترسازی جهت ایجاد فرصت‌های شغلی مناسب جهت جذب کارآفرینان و دانش‌آموختگان دانشگاهی در زمینه‌های فناوری و تولید و توسعه‌ محصولات و فرآیندهای فناوری قابل عرضه به بازار مهمترین انتظارات موجود از مراکز رشد هستند که اجرای آنها در توسعه هر بخش اثر گذار خواهد بود.

وی افزود: هر طرح در دوره رشد باید به سه دستاورد اثبات قابلیت اجرایی و پیاده سازی ایده، مهارت حرفه ای در تولید و طراحی خط تولید صنعتی و شناخت بازار محصول و سرمایه دست یابد.

مدرس این کارگاه بیان کرد: در این دوره باید شرایط واقعی بازار شبیه سازی شود، چون قرار نیست ما در این دوره شرکت هایی را تربیت کنیم که مثل یک incubatorبیمارستانی باشد.

ملک زاده تصریح کرد: در این دوره باید با عنایت به مفهوم مدیریت، تعهد، رضایت مشتری، نظارت کارفرما، موضوع وام طوری طراحی شود که با شبیه سازی واقعی هماهنگ باشد.

وی خاطر نشان کرد: در این دوره شرکت باید معنای تعهد را بداند و بفهمد به طوری که ما در این دوره بر سند علمی خیلی تأکید داریم و می بایست این سند در همان ابتدا با دقت و وسواس تدوین شود.

ملک زاده با تاکید بر این که ورودی مراکز رشد باید خروجی مراکز پژوهشی باشد، گفت: هرطرح باید دستاورد و حاصل یک پژوهش بوده و ظرفیت ایجاد فناوری را نیز داشته باشد.

مدرس این کارگاه آموزشی در خصوص فرآیند استقرار و مراحل رشد واحدهای فناور در مراکز رشد اظهار داشت: هر طرحی باید در دوره ابتدایی که به آن دوره رشد مقدماتی می گویند بادر اختیار داشتن دستاورد پژوهشی نسبت به تثبیت تیم کاری و پس از آن تدوین برنامه شغلی اقدام نماید که مجموعاً این زمان بین سه تا شش ماه طول خواهد کشید.

وی ادامه داد: پس از آن طرح وارد دوره رشد می شود که با طراحی و مهندسی به سمت تولیدنیمه صنعتی و بعد از آن تدوین دانش فنی پیش می رود، پس از این مرحله باید موضوع بازاریابی محصول مدنظر قرار گیرد و به طور کلی طی این مراحل بین سه تا پنج سال به طول خواهد انجامید.

ملک زاده در پاسخ به این سوال که چرا از متقاضی طرح شغلی می گیریم، گفت: طرح شغلی برای شناخت محصول و ظرفیت بازار بسیار کمک کننده بوده و می توان گفت طرحی برای توجیه و اطمینان از مشارکت و همچنین طرحی برای سنجش توانایی ریسک پذیری و آمادگی مواجهه با بحران های احتمالی است.

وی همچنین طرح شغلی را سند ارزیابی مالی دانست و افزود: این طرح سند توانایی کارآفرین در ارائه مدل ومدیریت برنامه ریزی می باشد.

مدرس این کارگاه آموزشی در ادامه این کارگاه آموزشی طرح شغلی را سند توضیح کلیه الزامات داخلی و خارجی و پیش بینی برنامه های مناسب برای آغاز یک کسب و کار تعریف کرد و اظهار داشت: باید در این طرح به این پرسش ها که نوآوری و شرایط فعلی چیست؟ آینده کسب و کار کدام است؟ و چگونه می‌توان به آینده رسید؟ پاسخ داده شود.

ملک زاد برنامه کاری را سند زنده ای دانست که نقشه راه برای انجام ماموریت شرکت محسوب می گردد و می تواند عامل اصلی موفقیت یا شکست شرکت باشد به گونه ای که معیار اصلی ارزیابی عملکرد واحد فناور است.

وی در پایان پیرامون پیکربندی کلی طرح شغلی گفت: در این طرح باید موسسه‌ حرفه‌ای، محصول آن مشخص و دارای بازار معلوم باشد به نحوی که در یک فرآیند مشخص منابع سرمایه نیز معلوم باشد.

در این کارگاه آموزشی حاضرین در قالب چند تیم کاری به مرور شاخص های ارزیابی طرحها در مرحله پیش رشد و رشد پرداختند.

در پایان این کارگاه آموزشی نیز رضا رحیمی معاون فناوری پارک علم و فناوری جهاد دانشگاهی کرمانشاه با تشکر از شرکت کنندگان در این کارگاه آموزشی، لزوم بررسی و ارزیابی کارشناسانه طرحها از سوی مشاورین پارک را مورد تاکید قرار داد و اظهار داشت: مهمترین انتظار موجود از مشاورین تخصصی پارک علم و فناوری جهاد دانشگاهی در حوزه های مختلف ارزیابی طرح ها بر اساس شاخص هایی از قبیل تیم کاری و میزان اشتغال، سطح فناوری محصول و قابلیت بومی سازی آن، راهبرد و شایستگی های محوری، فرایند پیاده سازی و برنامه تیم برای پشتیبانی فرایند، بازار و برنامه های توسعه ای آن و نهایتا وضعیت مالی و بازار سرمایه است.

قائم مقام پارک علم و فناوری کرمانشاه مبتنی بر فناوری بودن ایده محوری واحد های مورد حمایت مرکز رشد را مورد تاکید قرار داد و تصریح کرد: واحد فناوری باید محصولی قابل عرضه و رقابت در بازارداشته باشند.

رحیمی تصریح کرد: همخوانی ایده محوری و محورهای توسعه استان، پتانسیل های بومی و منطقه ای و میزان فناوری به کار رفته در فرآیند تولید یا در محصول نهایی حائز اهمیت خواهد بود.

وی با اشاره به رشد مناسب اعتبارات پارک علم و فناوری کرمانشاه در سال جدید، اظهار داشت: در سالی که به نام جهاد اقتصادی نامگذاری شده، برای رشد سطح فناوری استان که توسعه اقتصادی را نیز در نتیجه خواهد داشت برنامه مناسبی را طراحی کرده ایم که امید است با همکاری بخش های مختلف آن را اجرا کنیم.

معاون فناوری پارک علم و فناوری کرمانشاه در خاتمه از مشاورین پارک خواست که با توجه به داشتن جایگاه علمی، با شناسایی صاحبان ایده، نسبت به ترغیب و پذیرش دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته های مختلف در مرکز رشد و پارک علم و فناوری کمک کنند.