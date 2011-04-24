کارگاه آموزشی متالوژی استخراج در دانشگاه صنعتی شاهرود آغاز شد

دکتر علی مراد زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در شاهرود گفت: 6 کارگاه و سمینار آموزشی در زمینه متالورژی استخراج با حضور پروفسور فتحی حبشی استاد دانشگاه لاوال کانادا و از چهره های شاخص متالورژی استخراجی جهان ازچهارم تا هشتم اردیبهشت ماه در دانشگاه صنعتی شاهرود ادامه دارد.

رئیس دانشگاه صنعتی شاهرود ادامه داد: این سمینار و کارگاهها در 6 بخش نگاهی جدید به جدول تناوبی عناصر، از کیمیاگری تا بمب اتم، استحصال اورانیوم از سنگ فسفات، دستاوردهای اخیر در هیدرومتالورژی، سینتیک فرایندهای متالورژیکی و مشکلات آلودگی در صنایع معدنی به زبان انگلیسی برگزار می شود.

مرادزاده هدف این کارگاه اموزشی را ارتقای سطح علمی، استفاده از تجارب و آشنائی با تکنولوژی های نوین متالورژی عنوان کرد.

به گفته وی، مخاطبان این کارگاه ها را علاقمندان به علوم فناوری های مواد معدنی، مهندسین شیمی، متالورژیست های استخراج و محیط زیست تشکیل می دهند.

رئیس دانشگاه صنعتی شاهرود افزود: شرکت در این کارگاه آموزشی و سمینارها رایگان بوده و در پایان دوره به شرکت کنندگان گواهینامه معتبر اعطا می شود.