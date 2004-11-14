پرونده بيماران هموفيلي سه شنبه در كمسيون اصل نود بررسي مي شود

حجت الاسلام و المسلمين محمد فاكر در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر گفت: قرار است روز سه شنبه اعضاي كميسيون اصل نود مجلس پرونده بيماران هموفيلي را براي آخرين بار مورد بررسي قرار دهند.

وي افزود: تصميم نهايي در رابطه با اين پرونده در جلسه كميسيون اصل نود با حضور مسئول پيگيري پرونده دكتر رياض و اعضاي كميسيون گرفته خواهد شد.

رييس كميسيون اصل نود مجلس تصريح كرد: اميدوارم بتوانيم هر چه زودتر تكليف بيماران را روشن كرده و آن ها را به حق قانوني شان برسانيم.

اين در حالي است كه قرار رد تجديد نظرخواهي وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون طي هفته گذشته به آن ها ابلاغ شده است. اما هنوز زمان رسيدگي مجدد به پرونده اعلام نشده است. بيماران چشم انتظارند و مسئولان همچنان با حوصله و آهسته آهسته كار مي كنند.