رييس كميسيون اصل نود مجلس در گفتگو با "مهر":

پرونده بيماران هموفيلي سه شنبه در كمسيون اصل نود بررسي مي شود

پرونده بيماران هموفيلي هنوز هم به سرانجام قانع كننده اي نرسيده است. اين در حالي است كه از ابتداي گشوده شدن اين پرونده در سال 76 تا كنون قريب 40 نفر از اين بيماران جان خود را از دست داده اند و بقيه آن ها در وضعيت بدي به سر مي برند. اما هنوز هيچ راي قطعي درباره رسيدگي به بيماران اين پرونده صادر نشده است.

حجت الاسلام و المسلمين محمد فاكر در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر گفت: قرار است روز سه شنبه اعضاي كميسيون اصل نود مجلس پرونده بيماران هموفيلي را براي آخرين بار مورد بررسي قرار دهند.

وي افزود: تصميم نهايي در رابطه با اين پرونده در جلسه كميسيون اصل نود با حضور مسئول پيگيري پرونده دكتر رياض و اعضاي كميسيون گرفته خواهد شد.

رييس كميسيون اصل نود مجلس تصريح كرد: اميدوارم بتوانيم هر چه زودتر تكليف بيماران را روشن كرده و آن ها را به حق قانوني شان برسانيم.

اين در حالي است كه قرار رد تجديد نظرخواهي وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون طي هفته گذشته به آن ها ابلاغ شده است. اما هنوز زمان رسيدگي مجدد به پرونده اعلام نشده است. بيماران چشم انتظارند و مسئولان همچنان با حوصله و آهسته آهسته كار مي كنند.

