به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی هما، نخستین مانور شرایط اضطراری، در پی الزامات و مقررات انجمن بین المللی حمل ونقل هوایی ( یاتا ) جهت اعضای این انجمن و به منظورکسب آمادگی بیشتر در مواقع اضطراری اجرا می شود.

براساس مقررات جاری یاتا ، کلیه شرکتهای هوایی عضو درجهت دستیابی به گواهی نامه(IOSA) موظف هستند هرساله اقدام به برگزاری این مانور کنند تا میزان توانایی خود را درمواقع اضطراری مورد ارزیابی قرار دهند.

دراین مانور بخش‌های عملیاتی هما شامل عملیات پرواز، کنترل پرواز (دیسپچ)، مهندسی و تعمیرات، خدمات پرواز، خدمات فرودگاهی، حراست عملیات، ایمنی و تضمین کیفیت ،مرکز پزشکی و روابط عمومی حضور خواهند داشت.

هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران با وجود ناملایمات حاکم براین صنعت تاکنون دوبار از سوی ممیزان یاتا مورد ممیزی قرارگرفته ودرهردوبار موفق به دریافت گواهی نامه این انجمن شده است. شرکت‌های عضو یاتا از سال 2007 میلادی ملزم به دریافت این گواهی نامه شده اند.