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۴ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۷:۳۱

ورزش بانوان در کشور مورد توجه ویژه قرار گرفته است

ورزش بانوان در کشور مورد توجه ویژه قرار گرفته است

زنجان - خبرگزاری مهر: عضو شورای عالی اداری کشور گفت: طی سالهای اخیر ورزش بانوان رشد چشمگیر داشته و این امر نشان از توجه ویژه دولت به مقوله ورزش بانوان است.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد رئوفی نژاد ظهر یکشنبه در چهارمین نشست معاونین ورزش بانوان کشور در زنجان با بیان اینکه پس از پیروزی انقلاب اسلامی شاهد رشد و توسعه کمی و کیفی ورزش بانوان بوده ایم، افزود: برگزاری این نشستها نشان از هدفمند بودن برنامه های سازمان تربیت بدنی و تغییر و تحولات مثبت در نظام ورزش بانوان است.

وی با اشاره به اینکه در سالهای قبل از انقلاب اسلامی زنان ایرانی قادر به مشارکت در فعالیت های ورزشی نبودند، ادامه داد: هم اکنون به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و بنیان گذار کبیر انقلاب اسلامی شاهد حضور فعال و چشم گیر بانوان در عرصه های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ورزشی هستیم و ورزش بانوان به صورت کمی و کیفی توسعه یافته است.

رئوفی نژاد از روند توسعه ورزش بانوان در استان زنجان خبر داد و افزود: با برنامه ریزیهای صورت گرفته در آینده شاهد جهش چشمگیر در عرصه ورزش بانوان در استان زنجان خواهیم بود.

وی ادامه داد: استان زنجان با احداث پارک اختصاصی بانوان و مجموعه ورزشی مادران و کودکان و سایر برنامه و استراتژیک های خود تلاش می کنند تا بتواند زمینه های توسعه ورزش بانوان را بیش از پیش محقق ساخته و با شناسایی ورزشکاران نخبه زن در ستاد بازیهای آسیایی 2014 استان زنجان زمینه های اعزام آنان را به این رقابتها فراهم سازد.

کد مطلب 1296352

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