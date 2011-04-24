به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الحیات در مطلبی با عنوان "بار دیگر نفت" می نویسد : نیروهای ناتو و به ویژه آمریکا به خوبی می دانند که جنگ یوگسلاوی و عراق با دخالت زمینی با موفقیت همراه شد و در لیبی هم حملات هوایی به تنهایی کارساز نیست.

جنگهایی که کشورهای غربی به راه انداخته اند دستاوردی برای مردم این کشورها نداشته است و سبب تکه تکه شدن این جوامع و افزایش مشکلات داخلی آنها شده است. دموکراسی و آزادی که غربی ها دم از آن می زنند شعار توخالی بوده است. این حملات عقب ماندگی و افزایش بدهی های کشورهای اشغال شده را همراه داشته است.

روزنامه مذکور نوشت : کشورهای غربی در زمین و هوا کاری از پیش نبردند. اسرائیل هم جنگ لبنان را با حملات هوایی انجام دادند سپس مجبور به دخالت زمینی شدند، اما در نهایت کاری از پیش نبردند، اما این موضوع سبب نشده است که غربی ها تجربه های شکست خورده و شعارهای پوچ را تکرار نکنند.

غربی ها فراموش کرده اند که قرن نوزدهم به پایان رسیده است و دیگر همانند گذشته نمی توانند به اشغال هندوستان و مصر یا کشورهای آفریقایی بپردازند. اگر هم رخ دهد همانند عراق زیاد به طول نمی انجامد.

این روزنامه می افزاید: به بهانه حمایت از غیر نظامیان قطعنامه 1973شورای امنیت تصویب شد و منطقه پرواز ممنوع بر فراز لیبی به وجود آمد. با شروع بمباران ناتو ظرف چند روز نیروی هوایی قذافی زمینگیر شد. هم اکنون هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا وارد عمل شده اند.

روزنامه مذکور نوشت : نفت بار دیگر فرانسه،انگلیس، ایتالیا و آمریکا را به وسوسه انداخت تا همپیمان قدیمی خود را برای رسیدن به مطامع نفتی از سر راه بردارند. مردم لیبی تاوان جنون رهبر خود را می دهند و برای باز پس گرفتن ثروتهای خود که قذافی آنها را با اروپایی ها تقسیم کرد مبارزه می کنند.

روزنامه در پایان نوشت : با حمایت انقلابیون لیبی و دستاویز قطعنامه شورای امنیت اورپا و آمریکا جنایت عراق و تجزیه آن را تکرار می کنند.احتمال جنگ داخلی در لیبی می رود.جنگ شروع می شود سپس نوبت بازسازی می رسد و سرمایه های نفتی برای این امر مصرف می شود.

شاهد فساد و رسوایی های مالی خواهیم شد.گفته می شود که خونهایی که ریخته می شود و سرمایه هایی که بر باد می رود در مقابل سرنگونی معمر قذافی ناچیز است و جهان بهتر و امن تر خواهد شد همانطور که پس از صدام حسین امن تر از قبل شد.