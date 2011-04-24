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۴ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۵:۰۹

70 دستگاه پژو و سمند به سیستم حمل و نقل دورن شهری زنجان اضافه می شود

70 دستگاه پژو و سمند به سیستم حمل و نقل دورن شهری زنجان اضافه می شود

زنجان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی زنجان گفت: سهمیه ابلاغ شده در سال جاری برای سازمان تاکسیرانی زنجان 70 دستگاه تاکسی سمند و پژو بوده که با استفاده از تسهیلات کارگروه اشتغال وارد ناوگان تاکسیرانی می شود.

مشهود میرابیون در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان افزود: از سال 88 تا کنون 730 نفر از مالکان خودروهای مسافربر شخصی ، جهت تبدیل به وضعیت تاکسی اقدام کرده اند.

وی ادامه داد: تعداد خودروهای گشت و بازرسی این سازمان سه دستگاه بوده و شش نفر از بازرسان به همراه همکاران راهنمایی و انندگی بر عملکرد تاکسی ها در سطح شهر رسیدگی و نظارت می کنند.

میرابیون تعداد تاکسی های واگذار شده در سال گذشته را 58 دستگاه عنوان کرد و گفت: در حال حاضر دو هزار و 200 دستگاه انواع تاکسی در مسیرهای شهر زنجان مشغول فعالیت هستند.

مدیر عامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی زنجان افزود: برگزاری همایش حمل و نقل عمومی با حضور سردار رویانیان ، اعزام 100 نفر از تاکسیرانان به سمینار حمل و نقل عمومی در تهران، واگذای مرکز پیام 133 به رانندگان تاکسی بی سیم و ثبت نام هفت هزار و 500 دستگاه وانت بار در طرح شناسایی ناوگان حمل و نقل عمومی از مهمترین اقدامات این سازمان است.

کد مطلب 1296366

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