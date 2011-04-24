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۴ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۴:۵۷

سال 89/

شورای برنامه ریزی گلستان 1100 مصوبه داشت

شورای برنامه ریزی گلستان 1100 مصوبه داشت

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل برنامه ریزی و بودجه استانداری گلستان گفت: در سال 89 شورای برنامه ریزی و توسعه استان و کارگروه های آن تعداد 122 جلسه و هزار و 161 مصوبه داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، قدرت الله عابدی بعد از ظهر یکشنبه در جمع مدیران استان، موضوع کارگروه ها را آمایش و محیط زیست، امور اقتصادی و تولیدی، امور زیربنایی، امور اجتماعی و فرهنگی، تحول اداری، اشتغال و سرمایه گذاری، بانوان و خانواده، مسکن و شهرسازی، سلامت و امنیت غذایی، میراث فرهنگی و گردشگری، پژوهش و فناوری و ساماندهی گلزار شهدا عنوان کرد.
 
وی مهمترین موضوعات مطرح شده در شورای برنامه ریزی و توسعه استان در سال 1389 توزیع اعتبارات هزینه ای، تملک و ردیف های متفرقه و پیگیری برای افزایش سهم بری استان از اعتبارات و تسهیلات ملی، توجه ویژه به ارتقاء شاخص های فرهنگی استان از طریق اعتبارات بسته فرهنگی سفر را برشمرد.

عابدی بیان کرد: تصویب طرح های جامع - هادی شهرها و روستاها، ایجاد زیرساخت و زیربناها بخشها، افزایش ضریب ایمنی سفر، اتخاذ تدابیر لازم برای تحقق درآمدهای عمومی و اختصاصی استان و اتخاذ تدابیر لازم برای صرفه جویی در هزینه ها و پیشنهاد راهکارهای کاهش هزینه ها از موارد دیگر آن است.
 
وی همچنین شناخت قابلیتها و مزیت های نسبی استان و ایجاد زمینه های لازم برای تشویق، توسعه و جذب  سرمایه گذاری های داخلی و خارجی و شرکت استان در همایش ها و نمایشگاههای سرمایه گذاری ملی و بین المللی از  مهمترین موارد مطرح شده  شورای برنامه ریزی و توسعه استان درسال 1389 اعلام کرد.
 
مدیرکل برنامه ریزی وبودجه استانداری از احداث 298 هزار تن سیلوی ذخیره سازی گندم و انتخاب استان گلستان بعنوان یکی از شش منطقه توسعه تجارت غلات در کشور در سال گذشته خبر داد.
کد مطلب 1296376

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