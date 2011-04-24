شورای برنامه ریزی گلستان 1100 مصوبه داشت

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، قدرت الله عابدی بعد از ظهر یکشنبه در جمع مدیران استان، موضوع کارگروه ها را آمایش و محیط زیست، امور اقتصادی و تولیدی، امور زیربنایی، امور اجتماعی و فرهنگی، تحول اداری، اشتغال و سرمایه گذاری، بانوان و خانواده، مسکن و شهرسازی، سلامت و امنیت غذایی، میراث فرهنگی و گردشگری، پژوهش و فناوری و ساماندهی گلزار شهدا عنوان کرد.
وی مهمترین موضوعات مطرح شده در شورای برنامه ریزی و توسعه استان در سال 1389 توزیع اعتبارات هزینه ای، تملک و ردیف های متفرقه و پیگیری برای افزایش سهم بری استان از اعتبارات و تسهیلات ملی، توجه ویژه به ارتقاء شاخص های فرهنگی استان از طریق اعتبارات بسته فرهنگی سفر را برشمرد.
گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل برنامه ریزی و بودجه استانداری گلستان گفت: در سال 89 شورای برنامه ریزی و توسعه استان و کارگروه های آن تعداد 122 جلسه و هزار و 161 مصوبه داشته است.
به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، قدرت الله عابدی بعد از ظهر یکشنبه در جمع مدیران استان، موضوع کارگروه ها را آمایش و محیط زیست، امور اقتصادی و تولیدی، امور زیربنایی، امور اجتماعی و فرهنگی، تحول اداری، اشتغال و سرمایه گذاری، بانوان و خانواده، مسکن و شهرسازی، سلامت و امنیت غذایی، میراث فرهنگی و گردشگری، پژوهش و فناوری و ساماندهی گلزار شهدا عنوان کرد.
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