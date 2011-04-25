ساخت مجموعه "بازگشت" منتفی شد

شهرام شاه حسینی در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: ساخت این مجموعه منتفی شد چون هم فصل را از دست دادیم و هم اینکه فیلمنامه کار آماده نشده بود. با توجه به مهیا نبودن شرایط تویلد قصد ساخت "بازگشت" ندارم.

وی درباره ساخت فیلم تلویزیونی "پلاک هفت، کوچه پاییز" افزود: تصویربردای این فیلم 29 اسفند ماه به پایان رسید. البته چند سکانس باقی مانده پس از تعطیلات نوروز گرفته شد. به زودی تدوین فیلم در استودیو آوای نفس آغاز می شود و فرامرز ابوالصدق نیز صداگذاری را انجام می‌دهد.

در این فیلم تلویزیونی داریوش فرهنگ، احمد ساعتچیان، نازنین فراهانی و .... بازی کردند. از عوامل تولید "پلاک هفت، کوچه پاییز" می توان به :نویسنده فیلمنامه: آرش برهانی، مدیر تصویربرداری:محمد ناصری، صدابردار:بابک اخوان، چهره پرداز:عظم بیات، طرا صحنه و لباس: منصوره یزدان جو و تهیه کننده: بهروز خوش رزم.

شهرام شاه‌حسینی فیلم‌های سینمایی "کلاغ پر" و "زن‌ها فرشته‌اند" را کارگردانی کرده است.